Adolfo Pérez Esquivel: "Si siguen los atropellos, el gobierno va a destruir al país" | El Territorio

El premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que el pedido de juicio político al presidente Javier Milei "está muy bien fundamentado jurídicamente y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en el país". "Este atropello en cuatro meses, si sigue más, destruye el país. Un gobierno que no está al servicio del pueblo está en su contra", manifestó el activista en diálogo con AM750.

miércoles 24 de abril de 2024 | 13:30hs.

Asimismo, se refirió a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria y sostuvo que "pone de manifiesto que las universidades no pueden seguir funcionando por la falta de presupuesto". "Cuando empezamos a ver el mal desempeño de las funciones como presidente, hace que lo único que quede es la acción judicial", remarcó.

Pérez Esquivel presentó formalmente en el Congreso de la Nación el pedido de Juicio Político contra el presidente Javier Milei por "mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos". En un escrito de 25 páginas, que lleva la firma de figuras de la cultura, los DDHH y la política argentina, se solicita al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso contra el mandatario de ultraderecha.

En la presentación, que quedó registrado como el expediente 0031-P-2024, se hace un pedido expreso para que el Congreso de la Nación investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por varios posibles delitos, entre los que se enumeran: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen.

Según el Nóbel de la paz, a un presidente "hay que dejarlo gobernar a favor del pueblo, no en contra". "¿Hay que dejarlo gobernar para destruir al país o para que esté al servicio del pueblo?", se preguntó en relación al mandatario ultraderechista.

Por último, expresó que le llama mucho la atención "el silencio de los políticos" y que las políticas que está implementando Milei son "recesivas".

"Es hacer caja no pagando a nadie. No hay superávit, no es cierto. Acá el libre comercio no existe. Somos dependientes de una deuda externa que Macri nos dio y se tiene que pagar con el hambre del pueblo y los recursos", sentenció.