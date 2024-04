Marcha universitaria en Oberá: "Es una lucha muy importante y necesaria" | El Territorio

"La idea es que todos puedan acceder a la universidad y recibir educación de calidad, y en esa calidad está el tratar de dar apoyo a todos los chicos de la facultad", puntualizó un estudiante.

martes 23 de abril de 2024 | 16:40hs.

Decenas de estudiantes y docentes, además de movimientos sociales, marcharon en Oberá. //Foto: Luciano Ferreyra - Alex Wereszczuk.

En Oberá, la columna de estudiantes de las facultades de Ingeniería y Arte y Diseño copó el centro cívico. En ese punto, frente a la Catedral y bajo una fuerte lluvia, visibilizan y hacen publica la problemática que pone en duda la continuidad de sus estudios universitarios.

Pedro Pedrozo, estudiante e integrante del equipo de Secretaría Estudiantil en su universidad manifestó que con la movilización buscan "visibilizar y pedir que se contemple en el plan de gobierno nacional actual la actualización de los presupuestos", porque a la universidad pública asisten personas que "tal vez es la única posibilidad que tienen de acceder a una carrera, ya que no les es posible en el ámbito privado como otros tienen acceso".





Pedrozo dijo que "no son recortes" los que vienen ocurriendo, sino que "el de este año es el mismo presupuesto del año pasado y con el proceso inflacionario se pulverizó, siendo bastante afectada la parte de becas y principalmente el comedor". Sobre eso ahondó: "Se notó la reducción de cupos a la beca de comedor, tuvimos que comenzar a trabajar de otras formas y no compartimos".



"La idea es que todos puedan acceder a la universidad y recibir educación de calidad, y en esa calidad está el tratar de dar apoyo a todos los chicos de la facultad", puntualizó.





Por su parte, Lionel Benítez, oriundo de Apóstoles y estudiante de la Facultad de Arte y Diseño, consideró que la de hoy "es una lucha muy importante y necesaria", y lamentó que "dentro de la misma universidad hay chicos que no comprenden la gravedad de lo que está pasando", revelando en sintonía con eso que hubo que "utilizar redes sociales y un trabajo de boca a boca para hacerlos entender porque incluso al día de hoy muchos decían 'pero si ya le dieron el presupuesto, para qué marchar' y es todo por que reciben información a medias, y desconocen la situación real".



"Como dijo Perón, el triunfo más grande que tuvimos fue que a la universidad pública lleguen los hijos de obreros. Yo resido en el albergue de la facultad con muchos chicos que están estudiando gracias al albergue regional, al comedor de la facultad, e inclusive conozco chicos que no pueden seguir estudiando porque no tienen los recursos para quedarse y seguir sin las becas", apuntó.