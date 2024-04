Marcha de docentes en Jardín América | El Territorio

Profesionales de la educación se movilizaron bajo la lluvia en la ciudad de Jardín América. Reclaman mejoras salariales acorde a la situación económica del país

Un gran número de docentes se movilizaron en la ciudad de Jardín América esta mañana en la lucha por mejoras salariales. La movilización se realizó bajo la lluvia desde el edificio municipal, recorrieron la plaza Colón y se situaron en la Escuela 284 frente al principal paseo público jardinense.

En este marco, Carlos Benítez, director de la Escuela 811 de la localidad, ante sus colegas, dijo que fue un hecho histórico la concentración de todos los directivos de escuelas primarias. "La situación ya no se soporta más, los salarios que tenemos no son dignos, ya que son de indigencia y no alcanza para llegar a fin de mes, incluso los que tenemos doble turno es de pobreza", expuso.

En tanto, Liliana Ziegler, maestra de grado contó que la movilización fue para manifestar la disconformidad del salario docente. "Estamos sumergidos en un profundo sistema que nos lleva a la indigencia, muchos docentes no pueden llegar a sus escuelas ya que si se rompe el auto o pasa otro suceso no puede llegar a dar clases, porque el salario que se percibe como sueldo es realmente muy bajo".

En la Escuela 284 los profesionales de la educación firmaron una nota que va a ser presentada al intendente local, Cesar Daniel Araujo con el propósito de tener su intervención ante las autoridades provinciales para que sean escuchados sus reclamos.