Lluvias hasta el jueves mientras que el viernes se esperan máximas de 34 grados | El Territorio

Desde Alerta Temprana y la OPAD anticiparon que las temperaturas serán más propias de la primavera que del otoño

martes 23 de abril de 2024 | 11:35hs.

Foto: Matías Peralta

La ciudad de Posadas se encuentra bajo intensas lluvias que según lo informado por Alerta Temprana y la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales se espera que continúen hasta el jueves inclusive. En ese sentido se detalló que se lleva un acumulado de 100 milímetros de precipitaciones registradas.

Este fenómeno ha sido descrito por Fabio Cabello, titular de Alerta Temprana como de la OPAD, quien dialogó con el programa Acá te lo Contamos y comentó: “la tormenta comenzó con granizo en la madrugada y ha afectado no solo a Posadas, sino a toda la provincia de Misiones, así como a áreas del norte de Corrientes, Sur y Este de Paraguay”.



Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado vientos fuertes ni granizadas significativas. “Sin embargo, se espera que las condiciones de lluvia persistan hasta el jueves, con leves descensos de temperatura”, agregó e indicó que estas precipitaciones no están asociadas a un frente frío, sino a una inestabilidad de masa.



A continuación indicó que a partir del jueves se anticipa un cambio notable en el clima ya que se espera un aumento significativo de temperatura, con máximas alcanzando los 32 o 34 grados, “temperaturas que se consideran más propias de la primavera que del otoño”.



Cabello también refirió que el fin de semana, a pesar de la continuidad de las lluvias, se experimentarán temperaturas cálidas, con máximas rondando los 27 grados. Esto significa que, durante toda la semana, Posadas experimentará condiciones más similares a la primavera que al otoño, sin frío ni sequía pronunciada.



Finalmente hizo referencia a la estadística histórica que sugiere que los primeros fríos fuertes se esperan para finales de mayo o principios de junio, “según el modelo de probabilidad que es tenido en cuenta para el análisis y pronóstico del clima en la región”.