Por recortes, están en riesgo programas cruciales para la niñez y la adolescencia | El Territorio

La falta de fondos nacionales para dar continuidad a políticas públicas centradas en el bienestar de infancias y adolescencias pone en vilo a más de 3500 jóvenes en el país, 60 de los cuales son misioneros

lunes 22 de abril de 2024 | 17:15hs.

Foto: Secretaría de la niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano de la Nación

Los programas nacionales que involucran a niñas, niños y adolescentes incluyen, generalmente, asistencias económicas y protección a quienes fueron víctimas de violencia familiar o a quienes perdieron a sus madres en femicidios. Estos programas fueron convertidos en políticas públicas a través de distintas leyes, contemplando el cuidado y el desarrollo digno de las personas como sujetos de derecho. Sin embargo, los fondos necesarios para su continuidad no llegan a las provincias desde que comenzó el año.

“Estamos muy preocupados. Si bien la provincia tiene varios programas y eso sigue siempre en pie, a nivel nacional está habiendo un desguazamiento de la Secretaría Nacional, y sobre todo en lo vinculado a la niñez, que es tan complejo”, aseguró la subsecretaria del Niño, la Niña y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, Florencia Leiva, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En este marco, puntualizó que el PAE es una ley nacional de acompañamiento al egreso de niños y niñas que crecieron en hogares. “Es una ayuda económica que perciben quienes egresan de dispositivos convivenciales, y es el 80% del salario mínimo, vital y móvil. Es una política pública que entiende que estos niños no tienen una familia y necesitan una ayuda para poder llevar adelante su proyecto de vida”, dijo. A su vez, remarcó que “desde comienzo de año están atrasados los pagos”.

“Con 18 años uno normalmente está viendo qué estudiar o de qué, pero con un contexto de apoyo familiar. En estos casos, los chicos se tienen que descubrir en un mundo nuevo con autonomía e independencia, lo que requiere de un acompañamiento económico. Es una ayuda para su camino a su autonomía, para que puedan tener una vida digna como todos, como cualquier niño que sí estuvo contenido en su casa con su familia”, profundizó.

No obstante, la abogada advirtió que el programa está abandonado a nivel nacional. “Todas las provincias estamos haciendo los reclamos, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Es muy difícil. Hay chicos que con eso pagan el alquiler, o comen, y hoy por hoy no lo tienen”, lamentó. “A nivel país son 3500 chicos. En la provincia podríamos redondear a 60 porque en todos los hogares tenemos un total de entre 305 y 310 chicos, y los que cobran este programa tienen de 18 años en adelante”, precisó.

Además, puso el foco en que el programa está establecido por ley mediante el Consejo Federal, por lo que la discontinuidad del mismo y la falta de respuestas concretas “es obrar en contra de un derecho”. “Podemos hablar de muchos programas y políticas de este tipo. Realmente está todo cortado, y tampoco llega información a las provincias, que es gravísimo”, manifestó.

“Supuestamente no se designan las autoridades, entonces hacen pasar como que es una cuestión burocrática porque, como no está el director o secretario que tiene que firmar, eso no sigue el trámite administrativo pertinente. Pero eso no es una respuesta porque niñas, niños y adolescentes tienen vulnerabilidades y todos tenemos que estar, en el día a día, brindando soluciones o respuestas”, cuestionó. “No se giran los fondos, supuestamente, por la falta de firmas. Mientras tanto, los chicos no tienen para comer, para pagar los alquileres, ni para vivir. El panorama hoy es complejo porque a nivel nacional solamente tenemos incertidumbres”, reclamó la subsecretaria del Niño, la Niña y Adolescentes en la provincia.

Asimismo mencionó que distintas leyes y programas, como la Ley Lucio, la Ley Brisa, la Ley 27.452 (Renia) o el PAE, están cortados por falta de financiamiento nacional. “Entiendo que es una gestión nueva, pero no hay novedades y estamos atravesando el cuarto mes de gestión. Que todavía no estén las autoridades designadas, pese a que está Pablo de la Torre como secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano y por donde al menos se podría canalizar este lado burocrático, da la sensación de que son más excusas que un problema”, consideró.

“Los reclamos se están haciendo a nivel federal entre todas las provincias, ONG’s y colectivos que luchan y promueven los derechos de las infancias. Hay campañas masivas, más allá de los reclamos escritos, y se está haciendo visible e invitando a la comunidad a que se sume a firmar o acompañar porque es muy grave la situación”, concluyó.