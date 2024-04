Avanza la investigación por el crimen de Gimena Ferreira y por el momento se descartó un femicidio | El Territorio

Luis Albero R. (35) está internado grave en el Madariaga y es señalado como el principal sospechoso

lunes 22 de abril de 2024 | 13:18hs.

En medio de informaciones cruzadas y hermetismo, la Policía de Misiones avanza con la investigación por el homicidio de Gimena Alejandra Ferreira (27). La joven fue asesinada de al menos dos puñaladas durante la tarde de ayer, en el barrio Santa Cecilia. El lugar es una villa de emergencia ubicada frente al Mercado Central, cerca de Villa Lanús. No hay calles de referencia, solo pasillos, según lo detallado por investigadores locales. La información indica que el altercado ocurrió en la vía pública.

Al momento hay dos personas detenidas, pero el principal sospechoso fue identificado como Luis Alberto R. (35), conocido como Piojo, con frondoso prontuario delictivo que incluyen robos y asaltos. Estuvo detenido en varias dependencias y al parecer también cuenta con antecedentes en Chaco. El hombre permanece internado gravemente en el Hospital Madariaga, donde tuvo que ser intervenido también por lesiones de arma blanca. Allí lo custodia la División de Comando Radioeléctrico de Fátima.

Un detalle que no pasó desapercibido es que Rodas llegó al hospital en un auto particular - trasladado por allegados - y se presentó con otro nombre. Dijo que fue víctima de un robo y que lo había apuñalado en el pecho en el barrio A 3-2. El otro detenido es Diego Ezequiel R. (30), quien se presentó en la comisaría jurisdiccional y también fue apresado debido a que tenía lesiones producidas con arma blanca. Los testimonios recogidos ubican a los tres en la secuencia, del que no hay mayores precisiones aún.

Si bien como primera versión circuló que Piojo y la víctima eran pareja, lo que podría convertir al hecho en un femicidio, por el momento esto está descartado. Distintas fuentes consultadas expresaron que ese vínculo no fue comprobado y además todo indica que la joven tenía otra relación. La versión más fuerte en medio de este rompecabezas al que le faltan muchas piezas es que ambos hombres se encontraban juntos y al lugar llegó Ferreira alterada. En esa instancia le había reclamado algo a Piojo, lo que hizo que la violencia escale cada vez más hasta llegar al sangriento final.

Una de las hipótesis, aún no comprobadas, trazó la posibilidad de que Ferreira fue a reclamarle por un robo al hoy internado. Incluso no se descarta que ella haya sido la que atacó primero, pero en medio de la disputa éste le devolvió el ataque que resultó en su muerte.

Por el momento los efectivos de la Dirección de Homicidios, quienes tienen la colaboración de la Comisaría Décima y autoridades de la Unidad Regional X, están abocados al levantamiento de testimoniales y será importante saber lo que tenga para decir Diego Ezequiel R. (30). Por el caso interviene el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Fernando Verón, quien ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima al Cuerpo Médico Forense.