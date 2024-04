Superclásico: se conoció el audio del VAR que anuló el gol de River ante Boca | El Territorio

La Asociación del fútbol argentino publicó en sus redes sociales la jugada en la que Yael Falcón Pérez le anula el gol del 2-1 al Millonario

Boca le ganó 3-2 a River y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Pero el resultado pudo haber sido diferentes, apenas comenzó el segundo tiempo, cuando apareció la gran polémica del partido. El Millonario llegó al empate tras un gol en contra de Cristian Lema. Sin embargo, el árbitro Yael Falcón Pérez anuló el tanto a instancias del VAR porque consideraron que la pelota no había ingresado en su totalidad. Y, este lunes, la AFA dio a conocer el audio de la jugada que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El audio del VAR que anuló el gol de River ante Boca

VAR: Para mí no entró. ¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa es la baja?

AVAR: Tranquilo, Yael, la estamos mirando... Es dura.

VAR: ¿La que tenemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. La opuesta de la seis. Esa, mirá... Un cuadro más, un cuadro menos...-

AVAR: Es muy ajustada, Yael.

Árbitro: Están fijándose si entró o no entró. ¿Está bien? Tranquilo.

VAR: Yael... Árbitro: Sí, Ignacio.

VAR: Para nosotros, no gol. El balón no ingresa totalmente. ¿Está? Árbitro: Ok, vamos con un bote a tierra. Bote a tierra, Ignacio. ¿Me escuchás?

VAR: Sí, Yael, bote a tierra.

Árbitro: Bien, revisión completa.

Qué dice la regla número 10: gol válido

Se considera gol válido cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño para luego determinar que si el árbitro señalara un gol antes que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta el juego se reanudará con un balón a tierra.

Qué dijo Chiquito Romero sobre la jugada polémica del Superclásico: “No entró”

“Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante. La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado”, detalló el arquero de Boca.