Zeiman vuelve a Misiones con su power rock | El Territorio

Sergio ‘Led’, uno de los creadores del proyecto oriundo de Buenos Aires decidió darle el nombre a la banda por el recuerdo permanente de su infancia en Posadas

domingo 21 de abril de 2024 | 10:30hs.

Zeiman, la banda de rock formada en Buenos Aires cuyo nombre remite a un arroyo de Posadas.

Nacida en Buenos Aires, la banda Zeiman continúa en constante crecimiento con su sonido puro del hard rock pero tiene sus raíces en el posadeño arroyo Zaimán, cerca de donde se crió uno de sus fundadores, Sergio ‘Led’.



A poco más de cinco años de experiencia, el power trío entró al estudio para grabar su primer disco, que ahora presentan también en Misiones.



El grupo nació en diciembre de 2018 y, desde sus primeros pasos, priorizó componer canciones influenciadas por distintos artistas del rock de los años 70, mezcladas con metal.



“Tenemos esa influencia de Manal, Pescado Rabioso, Pappo a nivel nacional, y de afuera Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Me gusta el rock nacional setentero, que revolucionó todo. Para mí empezó ahí el verdadero rock porque cambió, incluso, de una forma brutal y progresiva”, explicó Sergio ‘Led’, en Radioactiva 100.7.



A su vez, señaló que sus canciones se mezclan con el tipo de rock metalero en el que se destacan Ozzy Osbourne y Black Sabbath. “Tiene un poco de esa onda, es hard rock”, afirmó. Con ese faro, fueron sumando un público que crece a través de los recitales.



Sergio se mudó a Buenos Aires en 2001. El caótico año lo encontró buscando la vida entre el cambio profundo del verde monte misionero y su tierra colorada, al rugir de la enorme ciudad que devora corazones.



Con el tiempo fue superando obstáculos hasta surcar los barrios de la Zona Norte al mando de un colectivo urbano que diariamente transporta a las clases más postergadas hacia sus obligaciones laborales.



Sobre los comienzos del trío, el músico y compositor nacido en Posadas, contó que había iniciado junto a su amigo Gustavo. “Después se sumó Maxi Acevedo, que trabaja conmigo en la línea de colectivos 176”, relató. En medio de la pandemia, Gustavo decide dejar la banda y se suma entonces Eduardo.



Durante los primeros momentos y ensayos, el proyecto fue tomando forma sin un nombre definido, pero el lugar en el que Sergio jugaba durante su niñez fue clave para la elección definitiva. “El nombre de la banda, Zeiman, es por el arroyo al que iba a jugar de gurí, pasé mi niñez ahí, entonces yo propuse llamar a la banda así. Siempre me hizo ruido y me preguntaba por qué Zeiman, me parecía algo inglés o con raíces árabes. Un día fui a Misiones y vi un cartel que decía arroyo Zaimán, pensé que estaba mal escrito, y la banda quedó Zeiman con la e”, aclaró.



Las canciones con las que le dieron forma al proyecto eran también de su pertenencia, de algunos años previos, que tuvieron auge ahora. “En 2021, 2022, empezamos a tocar seguido. La gente se copó, ahora nos sigue bastante público, y gracias a eso pudimos grabar nuestro primer disco. Hicimos todos los pasos: registramos las canciones en Sadaic y en DNBA, estamos en Spotify, Instagram, TikTok”, contó.



Grabación del primer disco

Actualmente, el power trío está conformado por Sergio ‘Led’ Vargas (voz y guitarra), Maximiliano ‘Groove’ Acevedo (bajo y voz), y Eduardo ‘Movidic’ Pegüe (batería). En diciembre grabaron su primer disco denominado A… ya disponible en plataformas digitales.



En formato de EP, A… es el primer disco oficial de Zeiman y está compuesto por cinco canciones propias: 30 años, Booster, Inefable, Válvula de Escape y La Nave Infernal. “Primero decidimos grabar un demo. Nos gustó como sonó. Hablé con un amigo de una sala de estudio donde vimos la posibilidad de grabar, La Válvula Estudio. Arrancamos con un EP de cinco canciones. Y se fue dando. Empezamos en el 2023, nos llevó un tiempo porque la hicimos en varias jornadas. También llevó un tiempo la masterización, y registrar las canciones en Sadaic. Siempre trabajamos con la autogestión, todo a pulmón”, detalló Sergio.



Acercar las provincias

La conjugación de diversas vertientes musicales, traídas por cada integrante, impregnan a la banda de un estilo propio que tiene en claro las raíces del sonido que persiguen. Por ello, Sergio recordó sus primeros acercamientos a la música. “Mi viejo tocaba el acordeón, yo también toqué chamamé. Arranqué con mi viejo, pero no le gustaba nada el rock. Después me fui encontrando con amigos, con los que zapábamos mientras tomábamos vino. Al tiempo ya quise una guitarra eléctrica y empecé a tocar con bandas muy del underground”, narró.



“Siempre tuve la música cerca. No me gustaba hacer otra cosa. Solo quería encerrarme y tocar la guitarra e ir incorporando conocimientos con los amigos y las zapadas. Fui comprando pedales, amplificadores, violas, laburaba solamente para eso”, agregó.



En cuanto a la lírica, su experiencia de vida se sumó a la lectura, y fue construyendo su propia filosofía de vida. “Me regalaron un libro de Roberto Arlt, Aguafuertes porteñas, y eso me partió el cerebro. Me mostró una forma de escribir que no es la convencional, pero sin perder el romanticismo y el amor a la lectura. Me mostró cómo ver la realidad y la vida desde otro lado, desde el banco de un café”, valoró el músico misionero.



Asimismo, la relación con sus otros compañeros tiene muchos puntos en común, más allá de la banda, aunque siempre ligado a la música.



“Maxi es de José C. Paz, le gusta la chacarera, zamba, tiene raíces más de ese lado de la Argentina. También toca chamamé”. “Eduardo tocaba la batería en una banda que hace covers de los 80 y los 90 de música en inglés. Un día, él estaba manejando un colectivo, le pateo la puerta y le tiro dos discos de Hendrix y le digo ‘feliz cumpleaños’, y me voy. Eso nos marcó un buen comienzo”, recordó entre risas.



La banda autogestiva tiene varias presentaciones agendadas en lugares como XLR y Six Var, como así también una live session en el canal de cable A, con transmisión en Perú y México. “Tenemos pendiente ir a Misiones. Si Dios quiere, entre el 6 y el 8 de julio estaríamos por ahí. Estamos gestionando todo para hacer uno o dos shows. Si me escucha la gente del rock under de ahí, esperamos que se de una fecha”, anheló Sergio ‘Led’.



“Quiero salir de Buenos Aires a llevar el rock a las provincias porque en Buenos Aires hay mucho rock, resiste. Aunque no hay esa hermandad que hay en Misiones, que son pocos pero son heavies”, cerró.