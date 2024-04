Sin límites para aprender: dan clases de robótica para adultos mayores | El Territorio

Por alta demanda abrieron varios cursos. Mediante herramientas tecnológicas, el juego y el pensamiento lógico tienen contacto con distintos dispositivos.

domingo 21 de abril de 2024 | 2:00hs.

Con un pequeño robot que reacciona a través de estímulos, aprenden como todo se va programando. //Foto: Marcelo Rodríguez.

La edad no es más que un número y la adquisición de conocimientos nunca está de más. Bajo esas premisas, tres grupos de adultos mayores comenzaron a recibir este mes clases gratuitas de robótica y nuevas tecnologías. Llegan solos, en pareja o con un amigo a la Escuela de Robótica, en avenida Roca casi Costanera, de la capital misionera. Es un desafío -admiten- volver a las aulas cuando ya peinan canas. Pero la propuesta los atrajo y por la alta demanda se abrieron tres cursos con hasta 30 alumnos que van una vez a la semana a divertirse, jugar y conocer sobre programación y robots. Algunos tienen ciertos saberes, otros aprenderán desde manejar redes sociales y correo electrónico a código binario.



"Arrancamos con los adultos mayores a partir de un convenio con clubes de abuelos, como se difundió la información, muchos se acercaron y la escuela abrió este trayecto para la gente que no está dentro de esos clubes o asociaciones. Hubo una gran demanda para inscribirse y aprender un poco de robótica", contó a El Territorio Paola Centurión, docente y facilitadora en este centro educativo.



"El objetivo nuestro es que ellos vengan y aprendan, que sea un momento de encuentro con gente de su edad. Llegan con muchas preguntas, dicen que se quedaron en el tiempo en cuanto al uso de las tecnologías y las herramientas digitales y buscamos brindarles esos conocimientos y trabajar en conjunto, sacarles todas las inquietudes que tienen", agregó sobre el desafío que se fijaron.



Las clases son de mañana y sumarán comisiones en base a la demanda. "Vienen de distintas edades, lo importante es tener disponibilidad para estar una hora y media por semana aprendiendo", detalló Centurión.



Desafío

Los participantes, la mayoría mujeres, llegan desde distintos barrios con cuaderno y birome. Algunos tímidos, pero apenas el facilitador les dice que no tengan miedo, que se suelten y que todos están para aprender, comienzan a charlar y participar. Empiezan a jugar con ladrillos de lego para "soltar los dedos" y luego con un pequeño robot sobre la mesa les enseñan que todo lo que uno hace en el día a día está programado. Así, lentamente, se sumergirán en el mundo de la programación.

En la pista sobre la mesa, mueven el aparato a través de indicaciones. Foto: Marcelo Rodríguez

"Vine porque me interesó la propuesta. Mi nieta hace cuatro años que viene a la Escuela de Robótica y ahora mi hija vio esto y me dice 'mami, ¿por qué no vas a ver de qué se trata?' Y le digo '¿por qué no?' Entré al link que ella me envió y me vine", comentó Pocha Caniza (70).



"Me gusta aprender todo lo que no sé y creo que esto es muy interesante. Hay cosas de tecnología que yo no tuve cuando era chica. Así que es un desafío para mí", añadió sobre su experiencia.



María del Carmen Bernal (66), otra de las participantes de las clases matinales, señaló que estuvo casada con un electrónico que "era un capo con la computación y como él siempre se dedicó a hacer todas las cosas, yo me quedé en cero".



Su esposo falleció y vio a esta como la gran revancha para conocer todo lo que no pudo en su momento. "Ahora quiero aprender algo para mí para no molestar a los hijos, saber solucionar las cosas para aplicarlas en la vida diaria. Hay que venir e intentarlo. Yo lo que aprendí fue practicando y por intermedio de Google. Pero tengo un montón de programas y herramientas que no entiendo", sostuvo.



Por su parte, Graciela no dudó un segundo cuando le llegó una invitación a su WhatsApp. La mujer vive en Itaembé Miní y hace un año se jubiló. Desde ese momento, pese a tener un local comercial, siente que quedó sin rutina y así comenzó a ver actividades para adultos en la Casa de la Cultura de ese barrio.



"Llamé y me anoté porque me jubilé hace un año como docente y este año comencé a hacer muchas tareas para gente de mi edad y esto creo que es importante, porque hay cosas que a nuestra edad desconocemos. Por eso felicito a quienes piensan en nosotros, porque cuando uno se jubila se da cuenta que ya no tiene más qué hacer, más allá de que tengo un negocio porque soy peluquera y esteticista, pero esto es parte de aprender y conocer para amigarse con la tecnología", comentó.



Aprendizaje mutuo

De esta forma, por primera vez la Escuela de Robótica tiene en sus instalaciones una trayectoria formativa exclusivamente para los adultos mayores. "Es un desafío para nosotros los facilitadores porque venimos trabajando con chicos de edades muy pequeñas, si bien había un grupo de adultos que se incluían en diferentes tipos de trayectos o en el turno tarde, pero hoy se creó un grupo que es sólo para los mayores y la verdad que es ameno, alegre, es un aprendizaje mutuo porque vienen con conocimientos de otras épocas que nos actualizan también a nosotros los facilitadores que podemos brindarles herramientas que ellos desconocen", indicó Paola Centurión en un descanso en una de las clases.

Las clases combinan juego, teoría y mucha práctica. Foto: Marcelo Rodríguez

Según lo pautado, el curso durará seis meses y la idea es sumar participantes a lo largo del año. "Vienen con miedo sobre todo a las estafas que se producen con los celulares, ese es el mayor miedo que tienen las personas adultas, no poder reconocer qué link o qué mensajes son correctos. También el tema del uso de los bancos, poder sacar un turno, que hoy todo se gestiona a través de WhatsApp o código QR. Entonces, más allá de la robótica, hay un montón de dudas que ellos tienen y vamos a ir trabajándolo a lo largo del curso", finalizó.