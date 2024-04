UNE espacio abierto: el paisaje arquitectónico capturado en arte | El Territorio

Sofía Schiavoni se destaca en la cobertura de proyectos arquitectónicos. Su enfoque se centra en capturar el resultado final de las obras y el proceso de transformación

sábado 20 de abril de 2024 | 19:44hs.

UNE espacio abierto se lanza por primera vez en el predio de El Territorio con dos semanas de disertaciones, rondas de negocios y lo mejor de la arquitectura y la construcción de la región. La arquitecta Alina Bistoletti, la maestra mayor de obras Laura Olmos, organizadoras y la fotógrafa Sofía Schiavoni, que profundizó en la fotografía arquitectónica, visitaron Radioactiva y contaron qué se va a realizar y cuál será la experiencia que tendrá lugar en junio.



¿Qué aporta la fotografía a la arquitectura?

Hago fotos de las obras terminadas para publicaciones en revistas o redes sociales, porque los arquitectos quieren mostrar su trabajo, pero lo que vengo a sumar a UNE es el proceso, la transformación que va a tener el espacio de El Territorio, vamos a hacer un antes y un después para que todo el cambio sea notable y se pueda apreciar el trabajo que hay en la arquitectura y el diseño y cómo pueden cambiar realmente un espacio.



¿Es importante que la foto muestre bien el trabajo del arquitecto sin engaños?

Se trata de ser lo más fiel posible a la realidad. La primera vez que saqué fotos a la arquitectura y antes de hacer un curso mandé una foto y la clienta me dijo que todas las verticales estaban mal y yo no sabía, así que tuve que estudiar porque hay que entender todas esas cuestiones y ser lo más fiel posible para que no se distorsione la imagen. También son muy importantes nuestros ojos, cuando vemos a través de una ventana podemos ver el cielo bien celeste y al sacar una foto eso no es así, entonces en las fotos de arquitectura hay como pasos especiales para poder tener todo bien expuesto y que se pueda ver como lo verían los ojos.



¿Se suele registrar el proceso de construcción de una vivienda?

No es habitual pero sería bueno que se haga, la verdad es que suma un montón el antes y el después cuando se trata de algo antiguo que está en mal estado y se puede reparar, pero está bueno ver el proceso de cómo las cosas van cambiando y creciendo. La fotografía arquitectónica tiene sus particularidades y se nota cuando lo hace alguien que tiene idea.



¿Estás eligiendo qué vas a mostrar?

Yo trabajé en el diario y conozco los espacios pero es pensar en la lógica que va a tener el diseño, si va a haber la disposición de las cosas, la distribución de los espacios y pensar en cuál sería el enfoque que tengo que darle y obviamente siempre está el punto de vista persona que uno le pone su impronta.



UNE espacio abierto en El Territorio promete ser la primera gran edición de muchas, celebrando la creatividad, la innovación y la colaboración entre profesionales y empresas de Misiones y la región.