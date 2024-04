La Unam ratificó el plan de lucha ante el desfinanciamiento de Nación | El Territorio

Los recortes al presupuesto afectaron todas las áreas en las diferentes facultades que conforman la casa de estudios. El sector de comedor es de los más perjudicados

sábado 20 de abril de 2024 | 6:00hs.

La Universidad Nacional de Misiones tiene sedes en Posadas, Oberá y Eldorado además de otras extensiones. Foto: Natalia Guerrero

La situación de las universidades del país es crítica. Los recortes que hubo en el presupuesto complican el funcionamiento de las distintas áreas de cada casa de estudios y afectan a miles de estudiantes, docentes y no docentes. Según indican datos sobre ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (Asap), las transferencias a las universidades de parte del gobierno nacional registran en el primer trimestre de este año, una baja del 32% en términos reales.



Este desfinanciamiento afectó las distintas áreas de las universidades, tocando aspectos muy sensibles, como las becas de comedor. Esta es una cuestión esencial para la Universidad Nacional de Misiones (Unam), que en sus múltiples facultades ubicadas en diversos municipios, trata de mantener las becas; aún sin tener la certeza de hasta cuándo podrán hacerlo con el presupuesto vigente (más información en página 4).



Por ese motivo, el próximo martes 23 se llevará adelante una movilización que reunirá a integrantes de las universidades de todo el país, con el fin de expresar el rechazo a los ajustes en el área y la ratificación a la educación pública.



En medio de este escenario, durante el último jueves el gobierno nacional hizo circular versiones sobre un acuerdo con el sector universitario para ampliar las partidas presupuestarias destinadas a los gastos de servicio y funcionamiento, que implican el 10% del gasto presupuestario habitual de las instituciones. No obstante, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron que haya habido un acuerdo y afirmaron que es un intento para frenar la marcha del 23 de abril.



En ese marco, en la jornada de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Sala del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Misiones con el fin de brindar detalles de las acciones previstas en Misiones en el marco de la jornada de defensa de la educación pública, gratuita y de calidad el martes que entra.



En el encuentro estuvieron presentes autoridades de la Unam y quienes integran la Unidad lntersindical compuesta por los gremios docentes universitarios locales: Asociación de Docentes Universitarios de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum), Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Misiones. (Apunam), la CTA y la CGT.



Allí, el vicerrector de la Unam, Sergio Katogui, expresó que esta actividad del 23 está fundada, en primer lugar, en la poca importancia que el gobierno nacional le asigna a la educación en general y la educación pública en particular. “El primer gesto es que desaparece el Ministerio de Educación y hablamos de secretaría, tenemos ese primer acto de degradación del valor de la educación para el actual gobierno”, sostuvo el funcionario educativo. El vicerrector de la Unam, Sergio Katogui (centro), explicó la situación.

Otra de las acciones que despertó el rechazo del sector universitario fue el escaso presupuesto que se destinó para el funcionamiento: “Se efectiviza el envío de partidas para gastos de funcionamiento en el mismo valor que el año pasado, valor que fue insuficiente el año pasado e hizo que el anterior gobierno lo repitiese en dos cuotas, atendiendo a lo solicitado desde las universidades”.



“Hemos visto que todas nuestras actividades fueron disminuidas, recortadas y sin posibilidades de repetir o incrementar el nivel general del presupuesto para nuestras actividades”, aseveró.



Mientras, la cuestión salarial es otro de los puntos clave del debate, porque si bien las paritarias fueron convocadas, la oferta fue rechazada por los gremios. Desde el sector aseguran que los salarios docentes y no docentes están ampliamente retrasados.



Por todo ello, Katogui recalcó que el martes 23 se realizará la marcha que convoca a la participación de todos los integrantes de las universidades y se replicará en todos los puntos del país.



Anuncios y rechazos

El comunicado del Ministerio de Capital Humano dado a conocer el último jueves aseguraba haber consensuado con el Consejo Interuniversitario Nacional - el mayor organismo que nuclea a las universidades nacionales del país- para disponer de un aumento del 140% en los fondos que permitiría aliviar la situación de asfixia presupuestaria en la que se encuentran actualmente las instituciones.



La cartera que conduce Sandra Pettovello informó de esa manera que el gobierno dispondrá de un incremento del 70% para los valores de marzo, que elevarán la asignación por gastos de funcionamiento. En paralelo, anunciaron el otorgamiento de otra suba similar del 70% que se girará en el mes de mayo.



No obstante, el Consejo desmintió dicho acuerdo aludiendo a que en realidad se trató de un anuncio del gobierno. Al tiempo que expresaron que aguardarán la invitación formal por parte del gobierno para participar de la reunión en la que esperan que se les comparta la oferta dada a conocer a través de Capital Humano de manera informal.



Respecto a ello, Katogui ratificó que los anuncios que circularon desde el gobierno nacional, no brindan certezas sobre lo que ocurrirá el resto del año: “No sabemos si se va a replicar mes a mes. No recibimos comunicaciones oficiales”. Y apuntó que se trata de un incremento insuficiente respecto a la suba inflacionaria que sufrieron los gastos de funcionamiento.



Desfinanciamiento

El vicerrector de la Unam aclaró que la repetición del presupuesto de la universidad del año pasado es irrisorio para cubrir todos los gastos que requieren los sectores de la casa de estudios. “Es la partida que veníamos recibiendo en 2023, y con ese monto tenemos que atender todos los gastos que demanda el mantenimiento de la universidad. Se distribuye entre las distintas unidades académicas, no es el mismo para todas las facultades, sino que depende de un indicador que toma en cuenta la cantidad de carreras que tiene cada facultad, edificios, estudiantes. Con ello, afrontan gastos de servicio, comedores”, dijo.



En consecuencia, la situación repercutió en principalmente en el funcionamiento de los comedores, “servicio que para muchos estudiantes es esencial”. “Las unidades académicas se vieron obligadas a prorrogar el inicio del comedor y reducir la cantidad de becas que se asignaban a los estudiantes. Obviamente es la cuestión más sensible y que más se ha complicado. Tampoco tenemos certezas de que se podrán sostener en el tiempo con la inflación”, manifestó.



La Universidad Nacional de Misiones alberga a más de 27 mil estudiantes de la provincia y la región, en sus diferentes facultades y escuelas en Posadas, Oberá, Eldorado, con sus extensiones en otras localidades también. Brinda becas de comedor, albergues, fotocopias y otras necesidades que los jóvenes requieren para formarse en la educación superior.

