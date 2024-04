Una mamá denuncia a una maestra jardinera por haberle pegado a su hijo en clase | El Territorio

El hecho habría ocurrido en el Jardín de Infantes NENI 2055 de Miguel Lanús. Luego de dos reuniones y de haber presentado una denuncia formal, la madre del niño exige respuestas urgentes

Hace menos de dos semanas, un viernes aparentemente común, una mamá se vio envuelta en una situación angustiante al recoger a su hijo del jardín de infantes. Lo que parecía ser una conversación común y corriente reveló un hecho que genera inquietud a la comunidad educativa del Jardín de Infantes NENI 2055, extensión 3, ubicado en Miguel Lanús.

"Mi hijo siempre me cuenta si se porta mal o bien porque yo siempre le digo que me cuente todo. Ese día me dice que se portó mal porque apagó la luz y la maestra le pegó por la mano", relató Ariana Rippel, en diálogo con Radioactiva (100.7).

A su vez, aseguró que al menos otras seis madres se comunicaron con ella, luego de que sus respectivos hijos e hijas les contaran que vieron el mismo hecho. "Yo no quería creer la verdad, pero le creo a mi hijo y a los seis niños que dijeron que la maestra le pegó a mi hijo", dijo.

Esta situación se intensificó cuando las otras mamás le enviaron grabaciones de audio en las que sus hijos relataban lo que habían visto. "Le creo a mi hijo y le creo a sus compañeritos. Conozco a las madres desde el año pasado a principios del año escolar, y los chicos contaron lo que le pasó a un compañero de ellos", remarcó.

A pesar de sus intentos por abordar el problema con la maestra y la directora del jardín, Ariana se sintió desatendida en la búsqueda de respuestas. "Me dirijo a hablar con la directora y la secretaria me dice que no puede escucharme, que está con muchas cosas. Yo le pedí por favor y le dije que esperaba la hora que sea para hablar con ella por una situación que pasó", explicó.

"Espero casi dos horas y ella me recibe al final. Le cuento lo ocurrido y me dice que no podía ser porque ella le conoce a la maestra de tantos años que ejerce, que es madre y todo esto. Le hace hablar a mi hijo, y él le cuenta lo sucedido y le muestra cómo fue que actuó su maestra", contó. No obstante, manifestó haberse ido con lágrimas. "Creo que cualquier madre me entendería. La verdad no quiero que le pase a nadie", lamentó.

En una segunda reunión, la maestra negó lo sucedido y las autoridades del jardín minimizaron el incidente, sugiriendo que podría tratarse de un malentendido. Ante la falta de respuestas, Ariana decidió presentar una denuncia formal para llevarla al Consejo General de Educación, ya que la maestra involucrada continúa trabajando en la institución.

"Mi nene sigue en el mismo jardín al lado de esa maestra. Él no quería ir a la escuela porque está sentido todavía", expresó. "¿Por qué no escuchan la voz de los nenes? Están los audios de los chicos que cuentan. Son todos distintos niños pero cada uno junta lo mismo", cuestionó.

Asimismo, señaló que la indignación y la preocupación se extienden a otras madres que expresan su inquietud por el bienestar de sus propios hijos en el jardín. "No soy la única que está de acuerdo en que a la maestra esa no le corresponde seguir trabajando en el jardín, por lo menos en esa área si se le puede destituir", enfatizó.

En medio de esta situación, la directora le habría dicho que tiene que ponerse en el lugar de la maestra. "Yo trabajo, soy madre soltera, me desvivo por mi hijo, y estoy estudiando también para ser una profesional. Y me dice la directora que tengo que ponerme en el lugar de la maestra, por si me pasa a mí una situación así. Pero yo no tocaría a ningún niño que sea ajeno, yo trabajé de niñera y no toqué jamás a un niño", subrayó.

Además, puso el foco en que "son seis niños de cuatro añitos los que hablaron. Se nota que hubo una situación que les llamó mucho la atención para tener una reacción tan general de otros

compañeritos".

"Se quiere tapar, pero yo creo que es grave. A mí las otras madres me dicen que mi hijo es un buen compañero, no es un nene que pega. No hay razón para que pase esto", concluyó.