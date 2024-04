Copa de la Liga: con el Superclásico como plato fuerte, así quedaron los cruces de cuartos de final | El Territorio

Este martes se conocieron los cuatro primeros de la Zona B. Por el grupo A ya clasificaron River, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez.

miércoles 17 de abril de 2024 | 8:15hs.

Copa de la Liga: con el Superclásico como plato fuerte, así quedaron los cruces de cuartos de final

Este martes se disputaron los cuatro cruces decisivos de la Zona B de la Copa de la Liga y se definieron los clasificados a los cuartos de final: Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, defensa y Justicia y Boca. Por el grupo A ya habían avanzado el lunes River, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez.

Los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga

River (1° Zona A) vs. Boca (4° Zona B)

Argentinos Juniors (2° Zona A) vs. Defensa y Justicia (3° Zona B)

Barracas Central (3° Zona A) vs. Estudiantes de La Plata (2° Zona B)

Vélez (4° Zona A) vs. Godoy Cruz (1° Zona B)