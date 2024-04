Reflejo de una Posadas apaciblemente violenta | El Territorio

Una historia de explosión emocional rodada en la capital misionera ni bien se habilitó la actividad en medio de la pandemia. La aldea como espejo global y el arte como estandarte en tiempos donde las leyes del mercado obnubilan lo real y distintivo

miércoles 17 de abril de 2024 | 4:00hs.

Reflejo de una Posadas apaciblemente violenta

Más de cien estrenos mundiales se dan a partir de hoy en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Bafici, en medio de una hecatombe cultural nacional.

Como contrapartida directa del discurso reinante pregonado desde el gobierno actual -que paralizó toda la producción, desmanteló al Incaa y desconoce la importancia de esta industria- el festival icónico de la capital argentina ofrece un muestrario exquisito de la capacidad creativa del país.

Y en ese marco, Misiones con una hoja de vida cada vez más destacada, tiene a sus referentes allí presentes, debatiendo hoy cómo seguir produciendo en tiempos oscuros.



Uno de los representantes de este suelo misionero esFernando Pacheco con su filme Et Reflexum, una postal cruda -sobre un aparentemente apacible taxista posadeño- que se configura como un relato de autor catártico atrapante.

Filmada en pleno aislamiento pandémico y con una estética que combina la esencia de la Chacra 150, en Villa Cabello con la universalidad de su temática, coquetea con el thriller psicológico, pero que no busca juzgar ni perder el tiempo en argumentar las viscerales acciones del protagonista.

“Quería romper el estereotipo de película de guión de hierro”, comenzó explicando Pacheco que tras complicaciones con otra producción, decidió abocarse a este proyecto independiente que impulsó a todo pulmón en un principio y concretó con ayuda del Iaavim.

“Sigo creyendo que es una historia universal, en un marco que me es muy familiar, en la ciudad donde crecí. Quería filmar en Villa Cabello, específicamente en la chacra 150”, apuntó el guionista y director.

En el reencuentro con esas calles, la película logró destacar visualmente una Misiones distinta, fuera de lo común y a la vez cercana, poniendo foco en la historia del ‘taxi driver misionero’, tal como reseñó el Bafici, que la incluyó en su sección Retratos.

Entendiendo la temperatura habitual del Bafici, palpando periódicamente cada edición, Pacheco anticipó que ésta era una obra que se podía adaptar bien al festival y decidió enviarla ni bien se abrió la convocatoria.

“Es una película autoral y no queda en el medio”, consideró sobre su puesta que no pasa desapercibida y cosecha opiniones encontradas, quienes la ensalzan y quienes exigen más respuestas.

El desarrollo tiene un ritmo que mantiene el vilo sin la necesidad de diálogos pretenciosos o acciones espectaculares, sino desde el mismo ímpetu que recorría al director como un volcán interno y que terminó explotando en pantalla.

“Él es un observador solitario, distante de toda la ciudad, que no participa, no se compromete con nada”, graficó sobre el protagonista de su historia que se enriquece en cuidadosos detalles como el gotear de una canilla, portarretratos olvidados e incluso los delirios de sus pasajeros.

“Me gustó trabajar con la crudeza”, refirió Pacheco que ya esboza la posibilidad de una historia similar vista ‘del otro lado del espejo’, del policía que investiga este caso, por ejemplo, pero sin caer en el estereotipo del policial.

Mientras tanto, Et Reflexum avizora proyecciones para encontrar nuevo público. “Este es el primer festival, tengo una lista de festivales como para seguir mandando la película”, afirmó, entendiendo que “siempre es bueno comenzar con un festival importante, porque eso también te valida”.

Tiempos oscuros

En pleno vaciamiento de la cultura nacional, el Bafici se posiciona sin dudas como un encuentro entre creadores, para poder debatir, compartir y sostenerse.

“Creo que es el momento más difícil que me tocó vivir, incluso después de la pandemia”, remarcó Pacheco. “Lo han tomado de punto al sector cultural y artístico, como que es el causante de todos los males y toda la miseria argentina. Nunca vi eso”, completó.

Y en ese marco, recordó que Misiones es un faro en la región y tiene la oportunidad de seguir siéndolo.

“Es una ventaja en este momento poder contar con el laavim y sabemos que están buscando y viendo nuevas estrategias para mantener vivo el sector”, ponderó.

Más allá de las oportunidades de estar en zona limítrofe y gestar alianzas con países vecinos, según Pacheco cada realizador toma esta difícil actualidad de maneras distintas. Mientras algunos siguen luchando por presentar proyectos en el Incaa, otros pararon completamente sus actividades, se dedican únicamente a escribir nuevas historias, por ejemplo.

“En mi caso es lo único que sé hacer, lo que más me gusta hacer y no voy a parar. Además, con esta satisfacción de hacer una película tan a pulmón, una película tan dificultosa y que esté teniendo estos resultados, más me motiva para seguir”, estimó.

Con un programa increíble que refleja el trabajo de años anteriores aportando a la producción nacional, con los medios y artistas del mundo denunciando los recortes al cine argentino y las premiaciones internacionales con las que se alzan las películas locales, es claro que el arte de este país, a veces único representante latino, es más que valioso y merece ser potenciado en vez de vapuleado.

Así también lo ejemplificó Pacheco. “El cine argentino tiene una trayectoria y un reconocimiento a nivel mundial”, confirmó. “Yo lo descubrí en persona con mi primera película presentada en Montreal. Vi gente que sacaba entrada sólo porque la película era argentina. Entonces esa es la marca y el trabajo que se hizo durante todos estos años”, sumó.

El cine como todo arte sabe sacar lo mejor de la trinchera y escasez. ‘La cultura es trabajo e industria’ osa repetir desde el ostracismo, porque, contra la apatía y la ignorancia, sigue latiendo creativa.