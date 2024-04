Messi, ausente en Inter Miami-Rayados de Monterrey, por la Concacaf Champions Cup

miércoles 03 de abril de 2024 | 20:35hs.

pocos minutos del inicio del encuentro que Inter Miami jugará ante Rayados de Monterrey por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, se confirmó que Lionel Messi no disputará el partido. A pesar de haberse entrenado a la par de sus compañeros en los últimos días, el entrenador Gerardo Martini decidió no arriesgar al argentino, que no estará ni entre los sustitutos. Algo había adelantado en la conferencia de prensa de este martes el DT del equipo de Florida y finalmente optó por no incluirlo.



“Mañana definimos, hoy no lo sé. Se entrenó, todavía quedan 24 horas”, comenzó respondiendo el DT este martes, ante los periodistas que le consultaron sobre cómo está el capitán de su lesión. Además, agregó: “Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril. Todo esto recién empieza. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas”.

Finalmente Messi no estará este miércoles en la ida ante Rayados, ni siquiera formará parte de los suplentes. El exBracelona tampoco llegó al Chase Stadium con sus compañeros en el micro. Sin el argentino, el equipo de Martino será: Callender; Weigandt, Avilés, Freire y Alba; Busquets, Ruiz y Gómez; Gressel, Suárez y Taylor. En el banco de suplenets estarán: Dos Santos, Jensen, Sailor, Allen, Sunderland, Campana, Borgelin y Alfonso.

El futbolista campeón del mundo con la Argentina arrastra una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”, según informaron de manera oficial desde la franquicia de Miami. Por este motivo es que está fuera de las canchas desde el 13 de marzo, en el desquite de este torneo ante Nashville, que fue triunfo de Inter por 3 a 1, y en el que el argentino anotó un tanto. Desde allí se perdió los dos partidos de la fecha FIFA con la selección argentina y tres partidos con el equipo de Florida. Este miércoles será el cuarto.

El partido de este miércoles se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y tendrá la transmisión de Star+. El próximo sábado, Inter recibirá a Colorado por la MLS, también en su cancha. Luego, será el desquite del cruce será ante los mexicanos en el estadio BBVA de Rayados y se jugará el próximo miércoles 10 de abril, a partir de las 23.30 de la Argentina. De allí, saldrá un semifinalista.

Quien se consagre campeón de la Concacaf Champions Cup 2024 se clasificará para la Copa Intercontinental del 2024 (competición que reemplaza al Mundial de clubes). Pero además, lo hará al primer Mundial de Clubes en el que participarán 32 equipos de las seis confederaciones continentales, en 2025.