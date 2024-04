Comerciantes de El Soberbio se anticiparon y aplicaron la suba al gas una semana antes

miércoles 03 de abril de 2024 | 8:59hs.

El gas, otra vez, aumentó su valor, y los consumidores ya no saben cómo afrontar esta situación, que cada día golpea con más fuerza en los bolsillos de todos los argentinos. Pese a que el incremento estaba previsto para hoy, en el municipio de El Soberbio, el precio de la garrafa de 10 kilos la semana pasada ya valía 10.500 pesos en los comercios de la zona, además con un incremento de 1000 pesos para acercar hasta el domicilio de cada cliente, lo que sería un total 11.500 pesos precio final.

Cabe destacar que muchos consumidores que disponen de envase de reserva, y sabían de la suba programada para este miércoles, se apuraron semanas atrás para comprar la carga de la garrafa, pagando en ese momento 8500 la carga de 10 kilos. No obstante, muchos comercios no vendían el gas en la semana para esperar el valor del nuevo aumento, lo que generó mucha bronca en la gente que realmente necesitaba para cocinar sus alimentos.

No cabe duda que la situación de los precios cada día genera más angustia e incertidumbre en los argentinos, que deben hacer frente a la hora de ir al supermercado o al kiosco del barrio. “A los comerciantes y empresarios no les importa nada, solo quieren aumentar más y más, no piensan en nosotros los consumidores”, expresó una vecina del pueblo.