Iñigo Martínez, el jugador del Barcelona que encaró a unos tiktokers que lo estaban insultando

martes 02 de abril de 2024 | 14:00hs.

Un nuevo episodio de hostigamiento en el fútbol español. Esta vez, en la puerta de la Deportiva Joan Gamper. Iñigo Martínez se cansó de los insultos de unos hinchas y se bajó del auto para encararlos.

El defensor del Barcelona de 32 años salía el domingo del predio en su Range Rover negra cuando reconoció a uno de los adolescentes que lo había estado insultando en el entrenamiento.

“La última vez que me llamás ‘vos tonto’, ¿me oíste? La última vez que me llamás tonto. La última que me insultás. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, le gritó Iñiguez al hincha que, de acuerdo con lo que publicó la prensa española, es un tiktoker que suele subir los insultos a las redes.

En medio de una preocupante ola de racismo en las canchas de España, los jugadores también se empiezan a cansar de todos los tipos de maltrato por parte de los hinchas.

“¿Oíste bien? Es la última vez que me insultás. Y no vayas de creído, porque me cago en Dios”, le siguió gritando Martínez al hincha, quien señalaba a otro que también estaba insultando al jugador.

Iñigo Martínez, titular en el equipo de Xavi en el 1-0 ante Las Palmas por la Liga, llegó al Barcelona como libre en julio de 2023. Se formó en las Inferiores de la Real Sociedad y debutó en el primer equipo en la temporada 2011-2012. En el 2018 pasó al Athletic de Bilbao en 2018, donde jugó durante seis temporadas.

https://www.youtube.com/watch?v=bkh_LwvcH84