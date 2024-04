El drama que le toca afrontar a una gloria del fútbol misionero

lunes 01 de abril de 2024 | 21:30hs.

El ex marcador de punta de Bartolomé Mitre, Guaraní y Cerro Porteño de Paraguay, entre otros, expuso la delicada situación que atraviesan algunos ex futbolistas ya jubilados del deporte y de sus respectivas profesiones.

Hoy radicado en una humilde morada en la Chacra 192 de la ciudad de Posadas, Victoriano junto a su pareja Norma conviven con las necesidades rutinarias debido a la inestabilidad económica del país.

“Tengo un sueldo mínimo de jubilado municipal -de 110 mil pesos en bruto- y de ahí vienen los descuentos. En muchas oportunidades tuve que sacar préstamos para comer y comprar pastillas que calmen los dolores que me genera mi problema de rodilla”, se sinceró Sánchez en diálogo con El Territorio, haciendo hincapié en los inconvenientes que le genera la artrosis.

“A veces no tengo ni para los remedios y con lo que me sobra -30 mil pesos- no me alcanza. Hay muchos jugadores que dieron mucho por el fútbol misionero y están olvidados”, agregó.

“Siento que di mucho, desplegué toda mi sabiduría en el campo y ahora me toca pasar este momento desafortunado. Creo que merezco una ayuda”, remarcó Victoriano, quien también necesita unos lentes para afrontar sus problemas de cataratas.

La de Victoriano es una historia de lucha contra el día a día. Una lucha que a sus ya longevos 75 años no merece transitar. Para los interesados en colaborar con Sánchez se pueden comunicar al número 3764-500458.