Le dio un infarto a la bisabuela del niño muerto adentro de un freezer

miércoles 20 de marzo de 2024 | 16:27hs.

La ciudad de Córdoba amaneció conmocionada por la muerte de un joven de 13 años que fue hallado adentro de un freezer por parte de su madre en horas de la madrugada. Con el correr de las horas, otro suceso se sumó a la tragedia familiar: su bisabuela falleció de un infarto cuando enteró de la pérdida de su bisnieto.

Según informó la Policía, el hallazgo del chico ocurrió a las 1.30 en el domicilio de calle 28 De Julio al 3780, en el barrio Panamericano de la capital provincial. Allí, la madre advirtió que su hijo no se encontraba en su dormitorio y luego lo encontró sin signos vitales dentro del freezer.

La mujer contactó a la Policía y en un patrullero lo trasladaron a un Hospital Infantil, pero los médicos sólo pudieron confirmar su deceso, el cual se produjo por un paro cardiorrespiratorio.

“Ocurrió como a la 1 de la madrugada. Yo me levanté a bañarme porque era sofocante el calor que hacía y los mosquitos. En ese momento que me levanté me agarró como una corazonada de madre, me fui a bañar, mi mamá empezó a apagar las luces de toda la casa y se le da por abrir el freezer y encontramos a mi hijo adentro, con espuma en la boca”, dijo Belén, la mamá del menor, llorando en el noticiero “Arriba Córdoba”.

En estos momentos la Justicia investiga los motivos del hecho, en donde en principio se estimaba que podía ser algún reto que vio en las redes sociales. Pero, según señaló su mamá, “se metió bañado al freezer, lo agarró la corriente y no pudo hacer más nada”.

Pero la tragedia continuó. Mientras Belén daba su testimonio para medios locales, la bisabuela del menor, una mujer de 85 años, colapsó y perdió la vida a causa de un paro cardíaco.