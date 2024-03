Avanza la causa contra los jugadores de Vélez: entregaron sus celulares y les tomaron muestras genéticas

martes 19 de marzo de 2024 | 11:15hs.

Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, los cuatro jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual quedaron detenidos este lunes en Tucumán. La denunciante declaró durante varias horas en Cámara Gesell y el juez tomó esta decisión para evitar que se entorpezca la investigación.

La fiscal Eugenia María Posse pidió que los jugadores Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio queden aprehendidos, hasta tanto el juez determine si su situación cambia a una prisión preventiva. Fueron trasladados del edificio del fuero penal de Tribunales de Tucumán pasadas las 17 de este lunes.

Según agregó el medio tucumano Contexto, “los acusados no se negaron a ninguno de los pedidos que les realizaron desde la fiscalía. Aceptaron entregar sus celulares para que sean peritados y que les tomen muestras para que sean utilizadas en pruebas genéticas”. Ahora, la fiscal debe decidir si pide que el juez dicte la prisión preventiva para los cuatro futbolistas o si pueden transitar el proceso en libertad.

Los jugadores de Vélez tienen a favor que aceptaron someterse a cada una de las pruebas solicitadas, lo cual es una muestra de que no intentarán entorpecer la investigación. Sin embargo, no hay señales de que vayan a permanecer en Tucumán, ya que no tienen arraigo en la provincia y podrían fugarse porque tienen los recursos necesarios.