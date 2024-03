Gremios aseguran que la provincia se hará cargo del incentivo docente desde febrero

viernes 15 de marzo de 2024 | 12:10hs.

En una tensa reunión llevada a cabo esta mañana, las autoridades educativas anunciaron a los representantes gremiales que la provincia se hará cargo de pagar el incentivo docente (28.500 pesos por cargo) y la garantía salarial desde febrero, cuyos montos fueron recortados por el Gobierno Nacional.

“En resumen, nos convocaron para informarnos que la provincia iba a absorber, va a pagar, el Fonid y la conectividad a partir de febrero. Los gremios solicitamos que esa suma que es en negro, no remunerativa y no bonificable pase al básico. Hubo un compromiso de que van a analizar cómo pueden y van a pasar al básico, pero a partir de abril”, señaló en diálogo con El Territorio, Mirta Chemes, dirigente de la Unión de Docentes Argentina (UDA) en Misiones.

“También se comprometieron a modificar los valores de las asignaciones familiares que ya hace un año que no se actualiza. Otro de los temas fue la resolución 241 y la resolución 271 que el ministro se comprometió a trabajar con el presidente del Consejo General de Educación para ir analizando caso por caso y que no sea otro ajuste más para los trabajadores porque no es el momento de seguir ajustando más ya que el sueldo realmente es un sueldo de indigencia”, explicó.

“No se firmó ningún acta porque en realidad no hubo un ofrecimiento superador, así que acta no hay”, aseveró Chemes.