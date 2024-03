Economista dijo que Milei inoculó el virus del derrumbe económico y la recesión en el país

miércoles 13 de marzo de 2024 | 17:21hs.

El economista, ex director del Banco Nación y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano criticó el atraso en resolver la inconstitucionalidad planteada sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Espera que este jueves, se avance en tal sentido en el Senado de la Nación, donde se reunirán los legisladores para analizar la reforma del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. También, en charla con El Territorio, afirmó que se podría transformar en un ajuste sin fin.

Usted fue uno de los primeros en elevar una demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que había presentado el presidente Javier Milei. ¿En qué quedó esa presentación, que se considera inconstitucional?

Hasta el momento no hemos logrado que el Poder Judicial se despierte de la siesta en la que se encuentra, por lo menos en su gran mayoría. Hay algunos con honrosas excepciones, como lo ocurrido con el capítulo laboral. Pero en términos generales, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en base al cual (Javier) Milei está pretendiendo la suma del poder público, algo que pena la Constitución Nacional con delito de traición a la patria y que al mismo tiempo establece como absolutamente inconstitucional, la verdad que el Poder Judicial no ha dicho absolutamente nada.

¿Cuáles son los pasos realizados hasta ahora?

Nosotros hicimos la presentación del amparo que no tuvo respuesta positiva. Fuimos a partir de ahí a la Cámara que también lo rechazó y la Corte Suprema todavía no lo acepto, así que vamos a ir en queja en la Corte para que efectivamente tenga que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad aberrante de un decreto que pretende llevar a cabo una reforma constitucional por decreto. Porque no es un DNU más como cualquier gobierno, es un decreto que involucran los diferentes aspectos de la vida económica, social y política de la Argentina. La Constitución, si se quiere modificar, debe ser por los procedimientos que existen, lo cual implica una reunión del parlamento con mayoría calificada para convocar a una asamblea constituyente frente a la cual tiene que haber elecciones y los constituyentes resolver qué modificaciones quieren hacer. Milei está pretendiendo reformar la Constitución por decreto, lo cual es una verdadera aberración y lamentablemente, hasta el momento el Poder Judicial sigue en silencio y la Corte (Suprema de Justicia) que debería haber rechazado esto in limine (al comienzo mismo de un acto judicial en la demanda o determinado recurso presentado) no lo ha hecho aún.

¿Qué aguarda ahora que ocurra con la presentación realizada?

Esperamos que frente a las presentaciones que ya hay y las que nosotros mismos hemos interpuesto, termine diciendo alguna cosa al respecto. Y esperamos lo mismo del parlamento argentino que sinceramente también tiene una demora brutal ante un decreto de esta naturaleza. Esperemos que mañana (por este jueves) en la sesión convocada en el Senado efectivamente se produzca el primer rechazo. Es un decreto que prácticamente silencia al parlamento, le pone un candado al funcionamiento institucional y democrático y define que este señor (por Milei) gobierne -por decreto- de aquí hasta el fin de su mandato. Esperemos que el parlamento esté a la altura de las circunstancias también. Hasta el momento, todo lo que Milei viene haciendo, todo lo que viene destruyendo en la vida de los argentinos, todo esto se sostiene legal y jurídicamente por el DNU 7023 de carácter absolutamente inconstitucional.

¿Mientras se resuelve tal situación, por DNU se aplican las medidas del gobierno?

Si, absolutamente está vigente. Está fundamentando todas las decisiones que el gobierno toma.

Como economista. ¿Cómo viene analizando los efectos del ajuste y los efectos de la devaluación e inflación?

Lo que hay que ver acá que esta cierta desaceleración de la inflación - digo cierta porque con el 13,2% de febrero-, Argentina sigue teniendo la inflación más alta del mundo. Esta desaceleración nos permite recordar por ejemplo el 2020, en el contexto de la pandemia de la Argentina. La inflación minorista, el índice de precio al consumidor fue del 36% anual.

La contrapartida de entonces -en la pandemia- era la parálisis de la actividad económica como fruto de la cuarentena para combatir el virus del Covid-19. En realidad, este 13,2% de inflación en el mes de febrero que tanto celebra el presidente, convive con un verdadero derrumbe de la actividad económica y una profundización del cuadro recesivo, a partir de la asunción y puesta en marcha de su política económica. Cuando uno mira los datos, esto convive con una caída del 28% de las ventas minoristas, con una caída del 14% en las ventas de supermercados, con una reducción de los aportes a la seguridad social, que son un porcentaje de los salarios superior al 28%, con una caída de la industria superior al 12%, con una caída de los insumos que utiliza la construcción del 22%, con un monitor industrial que lleva la Unión Industrial Argentina que está en el nivel más bajo de la serie histórica y que está a 7 puntos debajo del año pasado. O sea, Milei lo que hizo fue inocular el virus del derrumbe económico y la recesión. Y seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, los salarios y los ingresos son más miserables que teníamos antes porque han caído en promedio en el orden del 20%, el salario mínimo está 40% por debajo de lo que estaba al momento de asumir Milei. Los haberes jubilatorios están a comienzo de marzo, 40% por debajo en término de su poder adquisitivo. O sea que los ingresos y los salarios siguen siendo más miserables que antes, pero con el agravante del derrumbe de la actividad económica. Esto vuelve a colocar la problemática del desempleo como un tema relevante. Así que Milei en esto es como la peste ha inoculado el virus de la recesión y el derrumbe económico, para en todo caso, desacelerar la tasa de inflación que todavía sigue siendo más alto de lo que dejó el gobierno anterior y que como digo, sigue siendo la tasa de inflación más alta del planeta.

¿Qué les depara a los argentinos en este duro ajuste?

Un ajuste que, en función de objetivos, tal cual está planteado ni siquiera se va a lograr porque nos lleva a una situación de ajuste sin fin. El gobierno celebró, por ejemplo, la obtención del denominado déficit cero en enero, pero ya lo perdió en febrero. En enero tenía que ver con la reducción de la jubilación en el orden del 40%, tenía que ver con una reducción importante del gasto del salario, con la interrupción de la obra pública, con la interrupción de la asistencia social y asistencia a los comedores, que por otro lado producían un descenso de la actividad económica como se está dando y cuyo resultado fue el déficit cero que en febrero desapareció. Porque, en realidad, pese a todo ese ajuste como la actividad económica se cae lo que inmediatamente se produce es la reducción de la recaudación. En febrero se recaudó menos que enero, por lo tanto, el ajuste que se hizo -brutal, por cierto- hoy no alcanza. Hay que volver a ajustar y no hay cómo seguir ajustando cuando se hizo un ajuste de esa magnitud. Y no hay ninguna posibilidad de alcanzar un equilibrio en las cuentas públicas o alcanzar el famoso déficit cero, en un contexto de caída de la actividad económica. Las cuentas públicas se pueden equilibrar en contexto de recuperación de la actividad económica, que lleva asociada a esa recuperación, la mejora de la recaudación. En ese contexto se puede ordenar. En el contexto de la caída de la actividad, lo que hacemos es un ajuste sin fin, que termina solo cuando el gobierno reciba un freno puesto por la sociedad y la vida política cuando no se banca más una estrategia de esa naturaleza.