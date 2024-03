El domingo 24 arranca la Liga de Puerto Rico

miércoles 13 de marzo de 2024 | 10:15hs.

La Liga Regional de Puerto Rico tendrá su inicio este año el domingo 24 de marzo. Contará con la participación de 8 equipos, con una fase de grupos todos contra todos, donde los cuatro primeros accederán a semifinales y luego la final con llaves de ida y vuelta.

El Club 25 de Mayo de Puerto Rico que estaba en duda su participación por la situación económica, decidió hacer un esfuerzo y decir presente en el torneo. Su presidente, Mauro Colina, dijo a este medio: "Sabemos que el presente no es fácil, los aranceles son altos y con esta realidad tan compleja la gente recorta gastos y por eso estamos preocupados y queremos que el público acompañe de local, pero todo hoy en día cuesta el doble".

Otro equipo que estaba en duda pero confirmó presencia fue Atlético Demisiones de Capioví. Desde la comisión directiva del conjunto capiovisense hicieron también un gran esfuerzo para arrancar el año, convocaron jugadores y van a salir a jugar. Otra realidad es que la cancha Municipal de Capioví está sin iluminación ya que hace un tiempo robaron cables, necesarias para usar la energía eléctrica de noche para los entrenamientos o bien jugar en horario nocturno. A pesar de una realidad ajena al club, van a competir y los cotejos de local va a ser de día.

Los elencos que van a formar parte son Club 25 se Mayo de Puerto Rico, Atlético Demisiones, Club Jardín América, Club Timbó de Jardín América, Atlético León de Puerto Leoni, Atlético Garuhapé, Mandiyú de Garuhapé y la novedad el cambio de nombre de Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya que pasó a llamarse Cultural y Deportivo Montoya.

Para este año se bajaron tres clubes, Atlético Hipólito Yrigoyen, Belgrano de El Alcázar y Papel Misionero de Capioví, previo a ello también la ausencia de Esperanza de Capioví que no compitió el año pasado, son 4 los que no estarán en juego este año. Con esta realidad, se achicó la cantidad de equipos y Capioví pasó de tener tres a un solo club que lo representa.

La primera fecha se conformó de la siguiente manera:

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético Demisiones de Capioví

Club Jardín América vs. Atlético Garuhapé

Mandiyú de Garuhapé vs. Timbó de Jardín América

Atlético León de Puerto Leoni vs. Cultural y Deportivo Montoya.