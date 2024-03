Denunció que fue estafado por la venta de un auto y un tractor

miércoles 13 de marzo de 2024 | 10:15hs.

Un productor de Pozo Azul fue víctima de una presunta estafa. De buena fe vendió su tractor y un automóvil a una mujer que se hizo pasar por gerente de un reconocido supermercado y trabajadora en Brasil, para ganarse su confianza. La presunta victimaria primero se llevó un automóvil en alquiler, luego lo compró y convenció al hombre - que es analfabeto - que le venda el tractor. Se cumplieron los plazos, no le paga y tampoco devuelve los bienes.

El productor, de nombre Lorenzo Alvez, con domicilio en paraje Mondorí sobre kilómetro 75 de la ruta provincial 17, fue convencido por perspicacia de una mujer identificada como Daiane Priscila D. S. M., de Dos Hermanas, quien en octubre del año pasado (2023), se presentó en su domicilio con la intención de hacer negocios. Si bien supo hacer interesantes propuestas, nada de lo ofrecido era al contado, sino a pagar a futuro. Sin embargo, a la fecha, ya con plazos establecidos vencidos, Alvez no cobró lo pactado.

Primero le propuso alquilar un vehículo Peugeot 307, color gris, que Lorenzo adquirió a principios de diciembre de 2023 a su yerno. Posteriormente, el 11 de diciembre del mismo año, se lo vendió a Daiane por un valor de cuatro millones de pesos que debía abonar antes de fin de año.

En medio de la angustia y el pedido de que la Justicia intervenga cuanto antes para que pueda recuperar el rodado, Alvez, contó a El Territorio que “primero yo le alquilé el auto de palabra, en 300.000 pesos mensuales. Pero cuando fue el día de cobro ella no me pagó, dijo que le espere unos días más, que todavía no le habían pagado. Pasaron unos días y vino con la propuesta de comprarme el auto, entonces decidí venderle confiado en que era una trabajadora honesta”.

“Ella me decía que confíe en ella, que era una gerente de Ceferino Rodríguez y que trabajaba muy bien en Brasil. Yo pensé que tenía mucha plata. Hizo ella un papel por el negocio del auto, yo firmé, pero apenas sé escribir mi nombre. Fui a su casa en Dos Hermanas y nunca me pagó, siempre pidió que espere que la plata la iba a tener”, manifestó el denunciante.

Aún sin haber realizado ningún pago por el vehículo y aprovechándose de la confianza de la víctima, la denunciada regresó a la vivienda de Alvez, pero esta vez para proponerle la compra de un tractor, marca Valmet modelo 851D. Ofertó 6 millones de pesos, cifra que convenció al trabajador rural.

En este caso, la venta se concretó prácticamente sólo de palabra. El tractor desapareció, ya que aparentemente la acusada lo vendió a un tercero, a quien el legítimo dueño aún no logró ubicar. Hace unas semanas, con la ayuda de una de sus hijas - a quien también la mujer le debe cerca de medio millón de pesos -, lograron leer el contrato de compra-venta. Fue cuando se dieron cuenta que no coincidía con lo que habían acordado y además no tendría valor legal.

“Esta mujer se aprovechó de mi situación, que soy una persona que no sabe leer ni escribir bien. Vivo solo con mi hijo de 14 años y estoy en un lugar alejado de los vecinos. Yo vendí el auto y el tractor porque necesitaba la plata, además de que eran buenas las ofertas” , señaló indignado Alvez.

Ante esto, y al darse cuenta que estaba frente a una presunta estafadora, decidió acudir a la Justicia. Primero se acercó ante la comisaría de Pozo Azul, donde ante el tipo de casos le sugirieron presentar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del juez Ariel Belda Palomar.

“Me siento angustiado y no sólo me preocupa la pérdida económica, tengo miedo de que pueda hacerme algo porque en ocasiones, con tono amenazador, me dijo que tiene parientes peligrosos. Eso no me permite estar tranquilo, ruego que las autoridades tomen la seriedad que merece el caso y actúen”, solicitó el denunciante.

La mujer circula libremente con el rodado en cuestión, ya que el dueño le realizó entrega de la documentación y una autorización de manejo por tres meses. “Desde el Juzgado me dijeron que para esta semana puede haber novedades, el caso es un poco complicado porque yo esperé mucho para denunciar y ella tiene los papeles del auto”, amplió. Según lo manifestado por el damnificado, la deuda supera los 11 millones de pesos y debió ser cancelada en enero de este año.

“Cuento con impotencia de lo que me pasó para alertar a personas de buena fe como yo, que confié en esta mujer que en realidad es una farsante. Ojalá nadie más sea víctima de sus mentiras”, concluyó el hombre, que se dedica a las tareas de la chacra.