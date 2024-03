Violencia narco en Rosario: lunes sin clases ni colectivos, suspendieron la recolección de residuos y pararon los taxis

lunes 11 de marzo de 2024 | 8:54hs.

Luego de cuatro asesinatos a manos de sicarios, la ciudad de Rosario se encuentra paralizada: diversos sectores decidieron realizar medidas medidas de fuerza, como precaución ante la inseguridad y para reclamar protección frente a la avanzada de la violencia narco.

En las últimas horas se vieron afectadas la circulación de colectivos, la atención en las estaciones de servicio, la atención en centros de salud y las clases en escuelas públicas; también en horario nocturno se suspendieron el servicio de taxis y la recolección de residuos.

El primero de los crímenes en Rosario fue el del taxista Héctor Figueroa, de 43 años, que fue acribillado de nueve tiros en el barrio Las Delicias. La serie de atentados se cobró también la vida de otro conductor del servicio de transporte de pasajeros, Diego Alejandro Celentano, de 32 años. Mientras que en los últimos días también fue asesinado el playero de la estación de servicio de Mendoza al 7600, Bruno Nicolás Bussanich, de 25 años, y murió el colectivero Marcos Daloia (39 años), quien estaba internado en desde el jueves, cuando un gatillero se subió a la línea K y le disparó en la cabeza.

El repudio a lo que viene sucediendo y el temor a nuevos ataques provocó una reacción en efecto dominó: desde distintos sectores comenzaron a anunciar el cese de actividades. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario extendió su medida de fuerza en el servicio urbano, la cual lleva adelante desde el viernes, por lo que la ciudad cumplirá este lunes 96 horas sin colectivos.

UTA Rosario en su cuenta de X (ex Twitter) manifestó: “Debido al fallecimiento del compañero Marcos, el día de mañana lunes no habrá actividad de transporte urbano e interurbano. Acompañamos a la familia en este difícil momento”.

Por su parte, producto del asesinato de Bruno Bussanich, la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) y el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA), anunciaron el cierre de las bocas de expendio de 22 a 6 horas. “Hasta que encontremos respuestas a las medidas de seguridad que necesitamos para el sector”, aclararon, aunque dejaron en claro que sí abastecerán de combustible a ambulancias y patrulleros policiales.

Por su parte, el paro de taxistas que comenzó el domingo a las 22 se levantó a las seis de la mañana de este lunes. No obstante, según indicaron desde Sindicato de Peones de Taxis, hoy tendrán una reunión para definir cómo seguir, “ante la lamentable situación que viven los trabajadores y todos los rosarinos en general”. Así lo manifestó Horacio Yanotti, secretario general del gremio, quien además explicó que no se puede desarrollar la actividad “al no tener combustible, por el cese de los estacioneros a raíz del triste episodio de un compañero asesinado”.

En el rubro salud, desde la Municipalidad de Rosario informaron que en la jornada de hoy se garantizan las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín y el SIES. Pero aclararon que, ante la falta de transporte, los Centros de Salud permanecerán cerrados.

Asimismo, desde el Sindicato de Recolección y Barrido suspendieron el servicio desde anoche hasta la mañana de hoy, en solidaridad con las familias del chofer de colectivo y de los taxistas atacados en la semana, según un comunicado del gremio.

Y en cuanto a la educación, el gremio docente Amsafé Rosario confirmó la suspensión de clases en colegios públicos para este lunes. Mediante un comunicado, ayer por la tarde anunciaron un “cese total de actividades sin asistencia a las escuelas para este lunes 11″, producto de “la escalada de violencia criminal”.

“La situación en Rosario es realmente gravísima. Cuatro trabajadores asesinados en pocos días son la expresión brutal de grupos narco criminales que parecen actuar sin que el Estado pueda ponerle límites”, aseguraron los docentes.

Bullrich viaja a Rosario y anticipó que acusarán a los narcos de terrorismo

Este lunes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló con la prensa minutos antes de emprender el viaje a la provincia de Santa Fe, donde se reunirá con el gobernador Maximiliano Pullaro y constituir un comité de crisis luego del fin de semana de escalada de la violencia.

“En los dos primeros meses de gestión habíamos logrado bajar los homicidios de una manera contundente. Generamos un nuevo régimen en las cárceles y todo esto ha generado un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy tienen acotado, con un mecanismo de terror nunca visto, por lo cual van a estar implicados en acciones de terrorismo, como dice el artículo 41 del Código Penal”, manifestó la funcionaria.

“Vamos con toda la fuerza, con toda la decisión, con los medios que tenemos aunque no son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros”, aclaró Bullrich.

La ministra de seguridad anticipó además que las Fuerzas Armadas se limitarán a prestar asistencia logística de acuerdo a lo previsto en la Ley de Seguridad Interior.

“Nosotros nos vamos a reunir con los familiares de las víctimas que quieran reunirse con nosotros, con el gobernador, vamos a recorrer las zonas más picantes y más difíciles de Rosario y vamos a tener una acción muy concreta, más profunda, porque nosotros teníamos realmente una baja de homicidios muy importante y hemos tenido este recrudecimiento de la violencia a partir de haberles cerrado los grifos del negocio”, explicó.