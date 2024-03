Territorio Fun

domingo 10 de marzo de 2024 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Hola perdida - Luck Ra & Khea

2 Yes, and? Ariana Grande

3 La original - Emilia & Tini

4 Piscina- María Becerra, Chencho Corleone & Ovy On The Drums

5 Bubalú - Feid, Rema

6 Can’t get enough- Jennifer López

7 Energía bacana- Sebastián Yatra

8 Bronceado - Maráma, MyA & Robleis

9 Con vos - Rusherking & Flor Álvarez

10 Fría - Enrique Iglesias & Yotuel Romero



El madrugador club de Tik Tok

“El club de las 6.30 me desespera, suena el despertador me siento un esclavo”, cantaba Memphis en 1983 en una crítica lírica al opresivo orden social.

Hoy, lejos de renegar de esta práctica, en la era de las redes, levantarse antes de que salga el sol se ha convertido en un verdadero trend en Tik Tok.

Los usuarios de la plataforma china han hecho una meta de levantarse de la cama a las 5 y muestran en sus posteos cómo les rinde el tiempo empezando el día tan temprano.

Este madrugón en los virales se da por gusto y no por obligación e inspirado en el libro de Robin Sharma y quienes lo realizan resaltan que este momento a solas, en que el resto duerme, permite una mejor conexión interior, bajar la ansiedad, ejercitar e incluso adelantar trabajo. Sin embargo, hay que decir que el club de las 5 no es para todos, y se debe buscar el propio equilibrio.

