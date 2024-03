Cristina le respondió a Milei: "Quiero creer que usted lee lo que firma, no?"

sábado 09 de marzo de 2024 | 23:03hs.

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner le respondió con dureza al presidente Milei luego de haber dado marcha atrás a un aumento de sueldos del 48% para él mismo y su gabinete que implementó durante en febrero. Es que, al retractarse, el mandatario se desligó de lo ocurrido y argumentó que esa actualización se trataba una medida automática que CFK había definido en 2010.

"Lo hacía más valiente presidente", cuestionó la exjefa de Estado en la red social X. "Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue".

"Ay presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Acá le reproduzco los dos decretos que firmó porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no?".

