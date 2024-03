Agustín Ortega fue 8° en la primera final de la Fórmula 3 Entrerriana

sábado 09 de marzo de 2024 | 22:22hs.

El piloto de Eldorado, Agustín Ortega (Typek Competición), se ubicó en la 8° posición en la final de la primera fecha de la Fórmula 3 Entrerriana, que disputó hoy en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Ortega, con tan solo 16 años, está corriendo su primera carrera fuera de la provincia sobre un auto del Typek Competición.

En la jornada del viernes dio sus primeras vueltas en las pruebas libres y hoy tuvo un día de menos a más. En los entrenamientos se ubicó en la 10° posición y en la Clasificación también quedó décimo con un tiempo de 1m16s562/1000. La pole de la fecha 1 la hizo Marcio Facello, que fue el mejor de los 13 inscriptos con un tiempo de 1m13s966/1000.

Por la tarde, Ortega salió a correr su primera final. Largó en la décima posición y en la primera vuelta ya estaba 7°. Luego avanzó un puesto más y quedó 6°, pero la prueba se tuvo que neutralizarse. En el relanzamiento el misionero empezó a tener problemas de frenos y tuvo que levantar el ritmo. Así en pista terminó séptimo, pero después recibió un recargo por adelantarse en la largada y terminó 8vo. El ganador fue Marcio Facello.

“Sorprendido con la velocidad de curva y lo que dobla el auto. Ayer viernes dimos unas vueltas y conocimos el auto. En la última tanda tuvimos problemas de caja y de temperatura y tuvimos que parar. En la primera tanda de hoy no pudimos salir porque el auto no estaba listo. En la segunda tanda quedamos décimos a un segundo y en la clasificación pudimos hacer una buena vuelta y quedar décimo”, explicó el eldoradense.

“En la final largamos 10 y en la primera vuelta, quedé 7° Despues se neutralizó y en el relanzamiento quedé 6 y después empezaron los problemas de los frenos, llegamos 7 en pista y me recargaron por lo que terminé 8°. Más allá del resultado estoy muy contento porque me voy adaptando rápido al auto. Tuvimos pocas vueltas y voy conociendo el auto en cada salida a pista. Me encantó el ritmo que tiene y mañana buscaremos terminar y sumar más experiencia, que es mi objetivo”, expresó Ortega.

El domingo a las 9.20 se realizará la segunda clasificación y desde las 12.15 se disputará la final de la fecha 2 que tendrá una extensión de 12 vueltas. La final se podrá ver por el canal de youtube de Perika Producciones (@perikaproduccionestv9925).

Horarios- Fórmula 3 Entrerriana

Domingo

9.20: Clasificación II (10’)

12.15: Final Fecha 2 a 12 vueltas