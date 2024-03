A sus 68 años, murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Z

viernes 08 de marzo de 2024 | 8:15hs.

Este viernes a la medianoche se conoció que Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z, murió a sus 68 años. Según informó su estudio de animación, el fallecimiento ocurrió el pasado 1 de marzo debido a un derrame cerebral agudo pero se informó públicamente recién en la madrugada de este viernes.

“Estimados amigos y socios. Nos entristece profundamente informarles de que el creador de manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo, Tenía 68 años. Lamentamos profundamente que aún tuviera varias obras en plena creación con gran entusiasmo. Además, le quedaban muchas cosas por realizar”, escribieron en su perfil de X (ex Twitter).

“Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo. Gracias al apoyo de tantas personas de todo el mundo, ha podido continuar con sus actividades creativas durante más de 45 años. Esperamos que el singular mundo de creación de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo”, agregaron en el comunicado.

El mensaje continuó: “Les comunicamos esta triste noticia, con agradecimiento por su amabilidad durante su vida. El funeral se celebró con su familia y muy pocos parientes. Siguiendo sus deseos de tranquilidad, respetuosamente les informamos que no aceptaremos flores, regalos de condolencias, visitas, ofrendas y otros, También, les pedimos que se abstengan de realizar entrevistas con su familia”.

“El plan futuro para la reunión conmemorativa no está decidido, les informaremos cuando esté confirmado. Les agradecemos profundamente por su comprensión y apoyo como siempre”, cerró la firma Bird Studio junto a Capsule Corporation Tokyo.

Eiichiro Oda, creador de One Piece y Masashi Kishimoto despidió a Akira Toriyama con un emotivo mensaje

Tras conocerse la noticia, la página oficial de Shonen Jump, la revista que publicó el primer manga de Dragon Ball Z compartió algunos mensajes de otros mangakas. Eiichiro Oda, creador de One Piece, dejó un mensaje para el dibujante. “Es demasiado pronto. El agujero es demasiado grande”.

“La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado mucho desde que era niño e incluso recuerdo el día en que me llamaste por mi nombre la primera vez. También extraño el día en que me lo pasé muy bien con el Sr. Kishimoto de camino a casa y cuando usó la palabra “amigo” para nosotros. También recuerdo la última conversación que tuvimos”, agregó en su mensaje el creador de One Piece.

Eiichiro no ocultó su admiración por Toriyama y continuó: “Él es una de las personas que tomó el relevo de la era en la que leer un manga te volvía estúpido y creó una era en la que tanto adultos como niños leen y disfrutan del manga. Nos mostró el sueño de que el manga puede hacer cosas como esta y que nosotros podemos alcanzar la cima del mundo. Él me lo dio. Era como ver a un héroe avanzar”.

“La emoción y entusiasmo de la serialización de Dragon Ball probablemente tenga sus raíces en la infancia no solo de los artistas de manga, sino también de los creadores activos en todas las industrias. Esa existencia es un gran árbol”, siguió el mangaka.

Además, explicó cómo Akira inspiraba a los dibujantes a superarse obra tras obra: “Para los artistas de manga de mi generación que han estado en el mismo escenario, cuanto más me acercaba a la obras de Toriyama, más me daba cuenta de que tenían una mayor presencia. Casi aterrador, pero feliz de ver al hombre tranquilo. Porque amamos a Toriyama-sensei a nivel sanguíneo”.

“Me gustaría expresar mi respeto y gratitud al mundo ricamente creativo que Toriyama Sensei dejó atrás y orar por su descanso desde el fondo de mi corazón. Espero que el cielo sea un mundo placentero tal como lo imaginaste”, cerró Eiichiro Oda en su mensaje.

Masashi Kishimoto, autor de Naruto, también despidió a Akira Toriyama: “Era el dios del manga”

La página oficial de la revista donde se publicó el primer manga de Dragon Ball Z mostró también la emotiva despedida de Masashi Kishimoto, creador de Naruto, para Akira Toriyama. “Sinceramente, no sé cómo expresar lo que siento en este momento repentino. Sin embargo, me gustaría compartir contigo mis pensamientos y los deseos que siempre quise expresarle a usted”, escribió.

“Crecí con ‘Dr. Slump’ en los grados inferiores de la escuela primaria y Dragon Ball en los grados superiores. Era natural para mí tener su manga a mi lado como parte de mi vida diaria. Incluso si tuve una mala experiencia, ver Dragon Ball todas las semanas me hizo olvidarlo. Fue un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada”, se sinceró Kishimoto.

En su mensaje, recordó el momento en que el manga terminó: “¡Porque Dragon Ball era muy divertido! Fue cuando yo era estudiante universitario, de repente el Dragon Ball que había sido parte de mi vida durante tantos años terminó. Sentí una increíble sensación de pérdida y no sabía qué esperar”.

Sin embargo, agregó que eso fue un punto de inflexión en su vida: “Fue una oportunidad para comprender verdaderamente la grandeza del maestro que creó Dragon Ball. ¡Yo también quiero crear obras como la tuya! ¡Quiero ser como mi maestro!”.

“Mientras seguí los pasos de mi maestro y aspiraba a convertirme en artista de manga, ese sentimiento de pérdida comenzó a desaparecer. Porque hacer cómics era divertido. Pude encontrar nueva diversión siguiendo a mi maestro. Mi maestro siempre ha sido mi guía. Lo admiré. Pido disculpas por las molestias, pero me gustaría expresar mi agradecimiento al profesor. Para mí, él era el dios de la salvación y el dios del manga”, siguió Kishimoto.

Acto seguido, recordó su primer encuentro con Toriyama: “Cuando nos vimos por primera vez, estaba tan nervioso que no podía decir una palabra. Sin embargo, después de reunirnos con él muchas veces en el comité de selección del Premio Tezuka, pudimos hablar”.

“Acabo de recibir la noticia del fallecimiento de mi profesor. Siento una sensación de pérdida aún mayor que cuando terminó Dragon Ball... Todavía no sé cómo lidiar con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer mi Dragon Ball favorito. Siento que no he podido escribir correctamente esta frase que quiero transmitirle a mi profesor. Si el único deseo de Dragon Ball realmente se hace realidad... lo siento... tal vez sea egoísta, pero es triste, sensei”, continuó Kishimoto. “Gracias Akira Toriyama-sensei, por todos tus agradables trabajos durante los últimos 45 años. Y muchas gracias por tu arduo trabajo”, cerró el mangaka.