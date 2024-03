Alberto Fernández: “Tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”

jueves 07 de marzo de 2024 | 16:04hs.

El ex presidente Alberto Fernández ratificó su inocencia respecto de la causa que investiga el escándalo de Nación Seguros y afirmó que tiene la "tranquilidad" de no haber cometido "ningún hecho indebido" durante su gestión al frente de la Casa Rosada.

En medio de su visita a México, el ex mandatario volvió a referirse al expediente judicial en el que está involucrado y subrayó: "Estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido".

En declaraciones periodísticas, el ex jefe de Estado se quejó de las falsas acusaciones que sufrió desde que concluyó su mandato, una de las cuales fue realizada por su sucesor, Javier Milei, y apuntaba al supuesto consumo diario de champagne en la Quinta de Olivos.

"Es la parte miserable de la política. Uno puede hacer política sin dañar ni ensuciar al otro", manifestó Alberto Fernández, quien volvió a "agradecerle el gesto" al libertario por rectificarse públicamente.

Y continuó: "Quisiera que todos tuvieran la misma actitud. Allí (en la Argentina) el peso de los medios y de las redes en las sociedades es muy fuerte. Se ha fortalecido el poder mediático y concentrado y es un enorme riesgo para la democracia".

Finalmente, Alberto Fernández también se refirió a la decisión de pedir licencia como presidente del Consejo Nacional del PJ y habló sobre su rol en la reorganización del peronismo.

"Es un tiempo donde Alberto Fernández tiene que dejar paso a quien lo sucede. La mayor ayuda mía es guardar silencio. Sigo siendo peronista, militante, asumí compromisos fuera del país, pero lo que más deseo es que la Argentina retome el rumbo que ha dejado", comentó.