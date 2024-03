Energía de Misiones presentó una denuncia por los destrozos en la oficina

miércoles 06 de marzo de 2024 | 18:11hs.

Se llama Sergio Brusco, y esta mañana llegó a las oficinas de Energía de Misiones en la zona de la rotonda de Posadas para hacer un reclamo administrativo, por el servicio eléctrico. Allí fue para exigir que una conexión que, según afirma, lleva esperando desde hace dos años. Ante la explicación de los empleados de atención al cliente de que el trámite aún no está completo, Sergio arremetió con furia contra las instalaciones. Todo quedó filmado y se viralizó rápidamente. "Llega un momento en que uno colapsa", afirmó en una publicación que realizaron terceras personas con él en redes sociales. Energía de Misiones presentó una denuncia ante las autoridades por los hechos.

Según lo comentado Sergio su reacción se debe a que hizo el pedido para bajar la luz en su domicilio en varias oportunidades desde el 2022, y hasta recurrió a defensa al consumidor por esta problemática “y no hubo solución”. “Hasta me pidieron en una oportunidad que desestime la denuncia así me bajaban la luz y no lo hicieron. Antes me agredieron por teléfono porque fui a defensa del consumidor”, relató en la previa a lo que ocurrió hoy donde explicó que se “sacó”.

Según pudo saber El Territorio Brusco vive en un terreno que en algunos papeles aún figura a nombre del propietario anterior, y esto produce un enredo burocrático que lleva a que la empresa de energía requiera que sea el propiertario anterior el que solicite el servicio para poder avanzar. O que los papeles se pongan en orden para que Brusco pueda concretar el trámite.

“Hoy fui y le pedí que me bajaran la luz, me pidieron papeles y le dije que ya hice todo y me dicen que no me van a bajar la luz”, explicó. Y detalló que luego de una charla con el empleado, este le recordó que había acudido a Defensa del Consumidor a pedir por el trámite. "Le dije por favor te pido, hace casi tres años que estoy pidiendo que me bajen la luz y no me solucionan nada. También le ofrecí pagar los costos", explicó el hombre que además su reacción violenta estuvo relacionada con la atención en el lugar. Luego agregó, “no lastimé a nadie, son cosas materiales, pero tampoco puede ser que un empleado me amenace con las de los abogados”, afirmó. Según Brusco le habrían dicho en un momento que lo denunciarian por sus actitudes previas y denuncias.

Por otra parte, se conocieron las primeras imágenes posteriores al ataque, donde se observa que las oficinas quedaron completamente destrozadas. Escritorios, sillas, computadoras, vidrios y todo artefacto que estuvo al alcance del agresor terminó siendo destruído en el rapto de furia del vecino.

