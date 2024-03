La advertencia de Diego Giacomini a Javier Milei: "Si no levanta el cepo en marzo o abril está frito"

martes 05 de marzo de 2024 | 16:40hs.

El economista Diego Giacomini criticó la gestión económica del Gobierno de su exsocio y examigo, Javier Milei, y aseguró que si el Presidente no levanta el cepo “antes de marzo o abril está frito”.

Giacomini afirmó que Milei debe aplicar con urgencia "una medida de shock económico, efectista y de corto plazo" para recuperar la reputación y credibilidad que perdió en los primeros meses de gestión.



El economista echó por tierra el plan dolarizador del gobierno al señalar que en Argentina hoy "no están los dólares para dolarizar" salvo que "hagas una dolarización imperfecta que traería serios problemas en el caso de una corrida".



Por eso, consideró que no es una opción la dolarización, ante lo cual señaló que al gobierno solo le queda la posibilidad de levantar el cepo al dólar y avanzar en la unificación cambiaria.

"Si no lo hacen antes de marzo o abril está frito. La reputación y credibilidad va a empezar a erosionarse en forma acelerada", advirtió. Luego expresó que todas las medidas que implementó el Gobierno fueron pensadas para llegar a este punto.

"Este plan genera desplome del nivel de actividad. Le saca demanda al dólar y evita que el dólar suba. Si el nivel de actividad se desploma y le haces escupir dólares a todos, alimentas la oferta de dólares. Evitas que el dólar suba y a su vez haces que baje", indicó.

Acto seguido, Giacomini puntualizó que para abrir un cepo hay que hacerlo rápido porque "cuanto más tarde es más difícil abrirlo".

"Si levanta el cepo va a decir ´¿vieron que todos decían que el cepo no se podía abrir?, el león lo abrió´, ´vieron que todos decían que si el cepo se abría el dólar se iba a ir a las nubes, lo abrí y el león lo domó y la inflación no se fue de vuelta a las nubes´. Esto le va a servir para construir imagen ante la población frente a sus enemigos políticos", agregó el economista.

Giacomini también sostuvo que el aguante de la sociedad ante el ajuste es mayor al que se cree al afirmar que la erosión del apoyo a Milei "va a ser más lenta de lo que hubiera sido con cualquier otro político".

"La gente, tal vez equivocada, piensa que por primera vez se ha puesto un presidente de la nación en serio. Javier no viene de la política tradicional, aparece en la televisión y supo captar muy bien el hastío del público ante los políticos tradicionales", completó.