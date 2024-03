Tokio se prepara para el siguiente desafío en Corrientes

martes 05 de marzo de 2024 | 5:30hs.

El Oriental se tomó un pequeño descanso luego de las dos primeras victorias en la Liga Federal de Básquet. Retomará los entrenamientos sabiendo que deberá mejorar su juego para competir de igual a igual en su próximo encuentro en tierras correntinas ante Deportivo Colón, el lunes 11 de marzo.

En las dos primeras fechas no le sobró nada al conjunto Nipón, aunque lo más importante fue comenzar ganando en casa. En el debut en la primera fecha, enfrentó a Hindú de Resistencia y consiguió un triunfo en los últimos segundos del partido por 64 a 62.

En el segundo encuentro, los dirigidos por Ponissi tuvieron un primer periodo para el olvido, donde su rival de turno, Atlético Tostado de Santa Fe, le sacó una amplia ventaja de 18 puntos y parecía que el partido se les escapaba de las manos. En el segundo tiempo se despertó Tokio y comenzó a remontar el tanteador a pura garra hasta quedarse con su segunda victoria de local por un ajustado 60-56.

A la hora de analizar los motivos de esta irregularidad durante los partidos en las primeras fechas, los mismos jugadores aportaron sus miradas en diálogo con El Territorio.

“Somos un equipo completamente nuevo, tenemos un grupo que de a poco va encontrando los ajustes en la parte defensiva, porque ofensivamente estamos en un trabajo de construcción. Creo que nos va a llevar un tiempo todavía poder encontrar un andamiaje algo más dinámico, entender un poco más los roles, empezar a crear un poco de sociedades, como se dice en el ámbito del deporte colectivo entre nosotros, eso lleva mucho tiempo”, remarcó el capitán Santiago González.

“De igual manera, no podemos presionarnos e intentar hacer algo que todavía no lo tenemos, lo que no podemos negociar es el espíritu de lucha, el querer todas las pelotas como si fuese la última. Es una categoría con ese semblante, no es una categoría que abunda el talento, el buen juego, entonces, más el local, tenemos que hacer prevalecer nuestro juego a lo largo de los 40 minutos, hoy nos alcanzó con 20, pero a medida que la liga pasa, si no lo hiciste durante los primeros 20, capaz que después la pagas caro”, analizó el pívot de 2,04 metros de altura.

Para finalizar, remarcó que “Siempre el ganar ayuda a que el día a día sea más placentero, a trabajar las cosas, a mejorar de otra manera. Pero siempre digo que el resultado no tape todo lo que hay para mejorar, que es mucho. Si te dejas llevar por el resultado, te podes relajar más de la cuenta, te puede hacer pensar que las cosas que no estás haciendo bien, las estás haciendo bien”.

“Fue un partido con muchos altibajos nuestro”

En la misma sintonía, el base Maximiliano Barrios confesó que “fue un partido con muchos altibajos, nuestro ingreso fue muy malo, nos llegaron a sacar 18 puntos de diferencia”.

“Entramos muy bajo de energía, desconcentrados, sobre todo en defensa, muchos puntos fáciles. Creo que ahí está la clave donde vamos a trabajar la semana”, agregó el chaqueño exHindú de Resistencia.

“Estamos contentos porque pudimos comenzar ganando a dos rivales durísimos, acá no hay ningún rival fácil, el rival que viene acá te viene a ganar. De local no podemos dejar ningún partido, ahora tenemos la prueba de fuego de jugar afuera y ahí vamos a ver para qué estamos hechos”, concluyó Barrios.

Ahora la próxima presentación para el equipo de la tierra colorada que se mantiene como único líder con 4 puntos de la zona Norte de la Liga Federal, será el lunes 11 ante Deportivo Colón en la provincia de Corrientes.

Foto: Tokio. González.