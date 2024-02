Santo Tomé: “Yo quiero que esos dos paguen todo el daño que nos hicieron”

jueves 29 de febrero de 2024 | 11:29hs.

Dos jóvenes oriundos de La Cruz, Corrientes, permanecen detenidos en la Comisaría de Santo Tomé desde el lunes, acusados de abusar sexualmente a una adolescente de 16 años. Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado en medio de un torneo de pádel y los implicados decidieron entregarse a la Justicia tras un escrache en redes sociales.

En este contexto, El Territorio habló con la madre de la víctima, quien relató el infierno que están atravesando como familia, pidió Justicia y denunció que los implicados están ligados al poder cruceño y que han recibido amenazas para retirar la denuncia. Quiere ir hasta las últimas consecuencias y expone la causa para que no vuelva a ocurrir.

N. - cómo será identificada la entrevistada revictimizar a la adolescente - detalló que se enteró de lo ocurrido hace poco tiempo, luego de que el caso haya explotado en las redes. Su hija lo había mantenido oculto, pero decidió revelar su sufrimiento ante toda esa repercusión.

“Me dice ‘tengo un problema grande y no sé cómo solucionar, porque estoy muy nerviosa y tengo miedo’. Me asustaron sus palabras de golpe, le pregunto cuál es el problema y me muestra que publicaron en las redes sociales que hay dos violadores de La Cruz, que no quieren que ingresen más a Santo Tomé, con foto y todo de los dos chicos. Y me dice: ‘mamá, esa nena (violada) que ellos están diciendo, soy yo’”, relató.

Todo ocurrió en el marco de un torneo, la familia vive al lado de una cancha de pádel e incluso conocen a los denunciados de otras competiciones que se habían realizado en el lugar. Con la adolescente “esa noche, mediante mensajes, quedan de acuerdo en ir a dar vueltas con los conocidos estos. Va solo uno de los chicos, que se llama Federico, le dicen Pico”.

Siguiendo el relato de su hija, N. detalló que luego del paseo fueron a una casa que queda a unas 10 cuadras del lugar, donde se encontraba el otro sospechoso, identificado como Augusto. Ambos, puntualizó, estaban borrachos y en ese sitio la encerraron y se concretó el ultraje. No la dejaron salir del lugar, a pesar de las súplicas.

Recordó que su hija continuó su cruel relato: “Este chico que le llevó en el auto supuestamente que la iba a llevar a casa, pero la llevó para el Club Social (sede náutica), y allá quiso seguir abusando de ella. Le exigía, le empujaba, la llevó a la parte de atrás a empujones para tener relaciones, y ella le decía que no quería (se quiebra nuevamente). Hasta que vio un hombre que venía con un perro, y ella le pidió ayuda.

Finalmente dejó a la adolescente en su domicilio a las 11:30.

N. dijo que su hija “se encerró, no dijo nada a nadie, vivió su dolor solita, su duelo. Estaba en shock, no quería contarle a nadie. Tenía vergüenza y se sentía culpable mi hija”. Sí le contó a un familiar cercano de lo ocurrido, pero pidió que no trascendiera y el pedido fue respetado.

Amenazas

La madre de la jovencita relató que días atrás, “el chico Pico la llamó por teléfono y le dijo que no cuente nada porque él estaba a punto de casarse, y que gastó mucho en el casamiento. Después supimos que empezaron a presionarlos por las redes sociales a ellos dos - los sospechosos -, diciéndoles que sabían todo lo que había ocurrido. Y ahí llamaba y mandaba mensajes a mi hija. Ella, agobiada pobrecita, apagó el teléfono y me contó”.

Tras enterarse de lo ocurrido, la familia realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría de Santo Tomé. “Yo desde un principio le dije que quería verlos a ellos dos presos. No sé por qué ellos llegaron a hacer semejante maldad si nos conocían hace años a nosotros”, lamentó.

Visiblemente dolida, N. apeló a dar a conocer todo lo ocurrido para que no se repitan este tipo de hechos. “Todo ese sufrimiento que ella está pasando, y todo este proceso, y todo lo que ella se calló todo ese tiempo por miedo, por vergüenza y por sentirse culpable, lo que yo quiero es que esto llegue a lo más alto que pueda llegar, que repercuta en todos lados, que todos sepan, obviamente cuidando la imagen de mi hija siempre. Quiero que todos se interioricen del tema”, reveló.

Dijo que, una vez que se supo un poco más sobre lo ocurrido, comenzaron a recibir mensajes de apoyo, principalmente de la ciudad de los denunciados, La Cruz.

“Nos amenazan a nosotros por teléfono. Nos dicen que si no retiramos la denuncia que cuidemos bien a nuestras hijas. Que nos decían por las buenas. Y nosotros no podemos retirar una denuncia si nuestra hija está con psicólogo desde que ella nos contó. Está con ataques de pánico, no rinde sus materias de la escuela que tiene que rendir, no quiere ir a la escuela, no come, no duerme. Vive mal, vive llorando, todos los días, encerrada”, agregó.

La denuncia por este hecho se hizo el martes, pero el miedo no cesa. Quieren retomar sus vidas lo más normal posible, ya que incluso dejaron de trabajar para atender la situación. “Yo quiero que verdaderamente esos dos paguen todo el daño que nos hicieron, no solamente a mi hija, a toda la familia”, reclamó.

Seguir adelante

“Para mí es muy doloroso contar todo esto porque soy su madre y veo el sufrimiento de mi hija todos los días. Y es muy doloroso remover y contar a todo el mundo, a la policía, a cada periodista que me pregunta, y cada vez que cuento es otro dolor grande, como que me remueve toda la herida que nunca va a sanar. Duele muchísimo”, expresó N.

“Esto no tiene perdón, ni siquiera de Dios, lo que le hicieron a ella. Yo no sé si algún día ella se podrá recuperar de ese daño psicológico. Yo sé que, haga lo que haga, nada va a cambiar. Pero por lo menos que ellos paguen lo que hicieron. Esto no puede seguir pasando. Esto tiene que parar de alguna forma, vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Yo voy a hacer lo imposible para que paguen”, cerró.

Corresponsalía de Santo Tomé