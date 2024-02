Medidas nacionales ponen en riesgo continuidad de pequeñas empresas y comercios de diversos rubros

jueves 29 de febrero de 2024 | 6:00hs.

Producto de varias decisiones y medidas políticas del gobierno de Javier Milei, como la paralización de la obra pública en el país, la devaluación de la moneda y el menor poder adquisitivo de los argentinos, se teme un progresivo cierre de pequeñas empresas y comercios de diversos rubros. Es lo que sostuvo Gerardo Grippo, integrante del Movimiento Industrial de Misiones (MIM), al analizar lo que sucede en Misiones y en el país. En similar línea esta semana, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) dio cuenta que la industria manufacturera pyme comenzó el año con una fuerte caída.

En enero, se registró una merma del 30% en la facturación del sector medida a precios constantes respecto del mismo mes del año pasado e indicó que las empresas operaron con 70,8% de su capacidad instalada, mostrando un declive de 2,3 puntos porcentuales frente a diciembre. “Esto denota la poca actividad industrial pyme que se está generando en nuestro país”, afirmó a El Territorio Alfredo González, titular de Came.

Indicó el representante de la Cámara que claramente ello es producto de la baja en el consumo. En igual sentido, detalló que se está perdiendo presencia en el mercado externo. “Generar un mercado externo nuevo lleva mucho tiempo y perderlo -como está sucediendo ahora- no es para nada bueno”, añadió.

En igual sentido, Matías Scarabotti, empresario y propietario de la librería “Tras los Pasos”, detalló la caída de algunos de los rubros a su cargo. En librerías las ventas cayeron 38% medidos en unidades en enero y febrero. En igual período, es decir los dos primeros meses del año, la caída en indumentaria fue el 37,55%. A su vez estima que en casi todos los rubros las caídas de ventas promedian en Posadas alrededor del 30%.

En la industria

“Lamentablemente veníamos haciendo este análisis desde hace mucho tiempo. Y a veces tener razón es complicado, porque en el sector estamos muy preocupados. La situación impactó de manera muy fuerte en la pequeña y mediana empresa y en las pequeñas y medianas industrias. El consumo bajó notablemente, producto de la baja salarial, quita de subsidios y más desocupados”, resumió Gerardo Grippo, integrante del MIM.

Detalló que “la situación impacta directamente en la producción, por la falta de demanda”. Es decir, menos ventas de productos, insumos y menos demanda de servicios. “En el ámbito interno hay una baja notable de la demanda. Si sumamos la apertura de comercio exterior ante naciones superindustrializadas y con bajísimos costos, estamos ante un riesgo muy grande de que desaparezca gran parte de la industria nacional. Esto es preocupante y ya ha pasado”, advirtió Grippo.

“Entendemos que el déficit fiscal no es una situación deseable y hay que revisar el gasto público, pero -al referirse a las obras públicas- cuando existen obras licitadas y presupuestadas, con equipamiento y con expectativas a partir de los contratos firmados y de un día a otro se reduce, impacta en un gran sector de la población”.

El dirigente industrial recordó que se llega en un poco más de dos meses a esta situación, cuando la construcción estaba en plena actividad y generaba en forma directa, alrededor de 400 mil empleos. “Hoy hay muchísimas obras paradas y el sector está pasando realmente por una etapa muy grave”, observó.

Como muestra de la paralización de obras, recordó que Acindar, la más importante siderúrgica del país, enfrenta una caída económica de casi el 40% en los últimos meses. Por tal razón, anunció su decisión de detener la producción en sus cuatro plantas ubicadas en el país durante un mes, a partir de finales de marzo.

Grippo indicó qué es lo que sucede cuando cae la demanda. “Hemos visto en otras épocas” al recordar que las empresas tienen un umbral de gastos operativos que tienen que hacer frente. “Si tenemos aumentos de servicios y no podemos facturar, no se vende y no se genera un movimiento económico, evidentemente se tiende a desaparecer y esto sí es realmente grave”.

Ante este escenario estima que “esto llevará a la paralización de pequeñas y grandes industrias, de comercios. No quisiera tener razón en esto, ojalá -al contrario- exista un shock de demanda y producción. Pero no es el camino que vemos, sino el de la detención y de la paralización y de cierre de pequeñas empresas y comercios”.

Búsqueda de salida

Ante el escenario de baja actividad y consumo, sostiene Grippo la necesidad de “que se junten todos los sectores para buscar soluciones y ver cómo salimos en la provincia y la región, porque nada indica que haya salida en poco tiempo desde el Estado nacional”. Tampoco considera, como el caso de las constructoras, que “se puede cambiar de rubro y realizar otras actividades”, a las desarrolladas en algunos casos desde hace muchos años. “Hay todo un stock de equipamientos, hay empresas fundacionales dedicadas a los distintos sectores, desde la obra pública, al sector maderero, al té, tabaco o yerba mate”.

El relevamiento nacional

“Las industrias pyme se preparan para un panorama complejo en los próximos meses. La rentabilidad industrial está siendo amenazada por diversos factores: la baja en el consumo, producto del debilitado poder adquisitivo, sumado a la persistente inflación y el inminente aumento de tarifas de servicios públicos como la electricidad generan un clima de zozobra y riesgo para la actividad industrial”, concluye Came en su informe mensual.

Consultado al respecto, Alfredo González -titular de la Cámara- habló “de lo que está pasando con la economía real, con rebotes muy fuertes”, además de señalar que “son los bienes durables los que más caen porque se busca asegurar las compras de alimentos, que también ha bajado bastante”.

González en diálogo con este matutino añadió que el actual panorama se torna más complejo cuando hay tensiones políticas como las que se desataron entre el gobierno nacional y algunas provincias. Indicó que “genera incertidumbre y desconfianza, que contrae todo tipo de consumos”.

En Posadas, con mayor caída

El empresario del rubro librería e indumentaria, Matías Scarabotti, sostuvo que la caída de ventas en Posadas que promedia en ambos rubros cercano al 40% es muy superior a lo que está pasando en otras capitales de provincias.

A pesar de que intentó descomprimir este momento que se transita en el país, observó que “la realidad es durísima, la situación es complicada”, en referencia a esta etapa de recesión. “Yo hace más de 20 años que soy comerciante, para algunos puede ser poco tiempo, para mí es un montón. Si bien no viví como dueño de negocios la crisis del 2001 y 1989 porque era muy chico, pero en 20 años de comerciante sí puedo decir que jamás tuve estos números, resultados y experiencias”.

Indicó que son estadísticas muy duras. “En el caso de indumentaria -donde tiene tres franquicias- la caída promedio fue del 37,5% en unidades. Es casi un 40% en cantidad de indumentarias menos vendidas en los meses de enero y febrero”.

Añadió de igual manera que “para el caso de librería, estamos hablando casi el 38%, un poco más alto y es una caída importantísima y varios negocios están dando pérdidas y algunos están en un punto de equilibrio, esto significa que se está bancando y otro generando algunos pesos que uno pretende vivir pero que se acerca cada vez más a un punto de equilibrio y esperemos que no genere pérdida, estamos al límite”.

El comerciante añadió que estas caídas son similares en otros rubros de más del 30%. Como llamativo expresó que al contar con franquicias y hablar con los gerentes generales, éstos indicaron que no resulta tan importante la caída en otros puntos del país como sucede en Posadas. En otras provincias, similares productos registran una caída promedio del orden del 12% como sucede en Salta; en Tucumán 8% y reiteró, en Posadas oscila en casi el 40%.