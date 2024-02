Santo Tomé: los chicos de 6to tendrán el martes su primer día de clases

martes 27 de febrero de 2024 | 11:00hs.

Tras la última reunión de padres que se realizó el viernes último, donde el equipo directivo habló sobre el UPD (Último Primer Día), la fiesta que tradicionalmente realizan los jóvenes que finalizan el secundario ese año, el último fin de semana de vacaciones circularon muchas versiones.

El viernes a la noche circularon en los grupos de la escuela la información de que desde la Dirección de la Escuela Normal informaban que los chicos de 6to año comenzarían las clases el martes 27, y no el lunes 26 como toda la escuela, y como todas las escuelas de la provincia de Corrientes. Esto se dio a conocer en los diferentes medios, lo que habría hecho modificar esa determinación. Y el domingo a la noche, cuando ya los chicos de la Promo 2024 se preparaba para su fiesta, llegó el mensaje de que la Escuela Normal recibiría gustosa a los alumnos el 26 de febrero, de 1ro a 6to año. Este mensaje se publicó también en las redes sociales de la mencionada institución.

Esto desconcertó a los estudiantes, y a los tutores, aunque el desánimo de los jóvenes ante la posibilidad de ser observados más de la cuenta por el sólo hecho de haber ido a su fiesta la noche anterior, los hizo desistir. Y lamentablemente, no llegaron a diez los chicos del último año que asistieron al primer día de clases. Nadie cerró el portón, como en años anteriores, aunque en esta oportunidad los padres debieron quedar del lado de afuera, y no pudieron acompañar a los jóvenes.

Los chicos de 6to año no pudieron llegar con sus banderas, contentos, festejando su real último primer día de clases. Si bien hubo un chico que arrojó una bengala, lo que no fue bien visto desde el equipo docente, el incidente no pasó a mayores. Y lo que debía ser emotivo, pasó al olvido. En las demás instituciones educativas de la ciudad los chicos de los últimos años asistieron con normalidad.