Candelaria: socios de la cooperativa de agua, enardecidos por una arbitraria elección de presidente

El motivo del conflicto es que el miércoles y sin previo aviso a los socios, el síndico, con mandato vencido, puso en función al contador público nacional Javier Redka como nuevo presidente de la institución acción que generó disconformidad absoluta de los socios.

De esta manera los asociados realizaron el viernes una asamblea y sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, en el salón municipal, siendo electa Perla Nuñez Porto -concejera titular con mandato vigente hasta 2025- como presidente interina de la cooperativa por el término de 30 días tiempo que, de acuerdo al estatuto de la Coscal, se deberá llamar a asamblea y elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de la institución.

En tanto que el policía retirado Rudy Joner, quien estaba al frente de la institución con mandato vencido, no supo responder sobre el tremendo conflicto que lleva más de tres días en la localidad. El Territorio intentó comunicarse con Joner y no hubo respuestas de su parte.

En cuanto a los socios, se manifestaron y desplazaron del lugar al contador Redkar, quien ya había cambiado las cerraduras del edificio. En este contexto, fue que los socios presentes contrataron a un cerrajero, abrieron las puertas del edificio y procedieron a cambiar nuevamente las cerraduras del lugar, sin ingresar a las oficinas, pero custodiando el lugar junto a personal de la cooperativa. Allí se mantuvieron a la espera de un escribano público para realizar el inventario de lo que ha quedado en el interior, incluyendo documentaciones y dinero de los cobros de facturas de los últimos tres días.

Por su parte, Redkar señaló a El Territorio que "el hecho que hayan cortado las cerraduras con amoladora, es un atropello a la institución y es un delito grave que debe ser penalizado".

A su tiempo, Perla Nuñez explicó que "vamos a continuar frente a la cooperativa hasta el lunes cuando esperamos que venga la Ministra de Acción Cooperativa y nos explique la situación. Los socios somos los dueños de la cooperativa no el municipio. Vamos a defender con todas las de la ley nuestra cooperativa que ya fue muy basureada. El estatuto es claro y no estamos haciendo nada ilegal, sólo estamos legalmente defendiendo nuestra cooperativa y cuando digo nuestra, me refiero a todos y cada uno de los socios".

Esta tarde de sábado los socios manifestantes continúan por grupos resguardando el lugar y prometieron armarmar campamento para evitar que personas ajenas a la institución ingresen al edificio.

La nota de color dio la socia Dora Galeano quien con motosierra en mano, solicitó a Redkar que abandone el lugar.

En la jornada de este sábado se vivieron momentos de mucha tensión frente y dentro de la cooperativa de agua y otros servicios públicos de Candelaria (Coscal).