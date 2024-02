‘Ángeles de Guardia’, la chacarera de Andrés González para el personal de salud del Madariaga 

jueves 22 de febrero de 2024 | 20:00hs.

El cantante y compositor posadeño Andrés González publicó en sus redes sociales el videoclip de ‘Ángeles de Guardia’, una canción que escribió para homenajear al personal de salud que lo cuidó durante su internación en el Hospital Madariaga donde permaneció por casi dos meses en 2019, luego de un accidente de tránsito.

“Es mi forma de agradecer tanta dedicación, paciencia y amor que tuvieron conmigo, en mi paso por el Hospital. Donde sin duda alguna fueron sus milagrosas manos las que hicieron posible que hoy pueda seguir aquí, cantando y agradeciendo un día más de vida todos los días”, escribió el artista en su posteo y junto al video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andres Gonzalez (@andresgonzalezok)

“‘Ángeles de Guardia’ es una canción homenaje al personal de salud de mi ciudad, Posadas. Gracias a todos los ángeles de guardia por estar ahí. Agradecemos a todas aquellas personas que desde su lugar colaboraron y estuvieron a disposición para que este homenaje sea posible”.

Y en los comentarios, el músico recibió elogios por su estreno y muestras de cariño.

El video también fue publicado en las redes del Hospital Madariaga, donde cosechó cientos de likes: “Compartimos el video clip ‘Ángeles de Guardia’, canción homenaje del músico Andrés González al personal del Hospital Madariaga y del sistema sanitario en la recuperación de su salud”, comunicó el Madariaga.



La canción

La canción es una chacarera que en sus versos iniciales dice: “Un suspiro muy temprano/ hoy me puso a pensar/ de no ser por esas manos/ no podría yo cantar/ vengo a entregarte mi canto y sanarme una vez más”.