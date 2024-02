Grabois en Posadas planteó que hay una estrategia de demolición de la Nación

miércoles 21 de febrero de 2024 | 21:51hs.

Organizar la bronca y construir alternativa, es lo que propuso esta noche el dirigente Juan Grabois en una charla abierta realizada en la zona del Brete de Posadas. “Nos encontramos ante el peor escenario y hay que revisar cómo actuamos en este tiempo, desde el más humilde a los dirigentes, todos tenemos responsabilidades de que haya avanzado la deshumanización” en el país. Planteó que “hay una estrategia de demolición de la Nación”.

Este dirigente llegó a Posadas en un día en que medios nacionales lo vincularon con un fondo fiduciario que registra gastos por 1.244 millones de dólares. De esta manera, el gobierno de Javier Milei puso la lupa en la multimillonaria caja que manejaba Fernanda Miño –dirigente que responde a Grabois-, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. Al mencionar el tema en Misiones, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) afirmó que quienes intenten plantarse ante el poder deben saber que serán difamados y perseguidos.

“A Cristina (Kirchner) le pusieron un fierro en la cabeza por enfrentar al poder”. De esta manera hizo alusión que él también forma parte de tal campaña de difamación. De esta manera, se despegó del manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Pero también en su charla abierta señaló que para este gobierno todas las políticas sociales, representan “un curro”. Volvería a insistir ante un auditorio, llegados de diferentes puntos de la provincia y que siguió como mucho silencio la disertación, solo interrumpido por varios aplausos al destacar la necesidad de recuperar la memoria de las organizaciones sociales. En tal sentido, en un mensaje interno les remarcó que muchos dirigentes, no supo, no quiso o no pudo actuar. Aunque terminó inclinándose por el concepto que “no quiso –actuar- por miedo, nadie quería firmar nada. Se le tenía miedo a los medios y a los jueces, que es el gobierno de las corporaciones”. Reiteró que quienes se plantan están expuestos a ser difamados y perseguidos.

Estrategia de demolición

Sobre este gobierno nacional, sostuvo el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria que “hay una estrategia de demolición de la Nación. Se pueden ver algunas capas y en el centro de la estrategia está la devaluación. La idea es drenarles los ingresos a los argentinos y el golpe de gracia, sería la dolarización. Una dolarización a la ecuatoriana pobreza masiva y narco estructura”. Para lograr llegar a la dolarización indicó que por ahora lo que se hace es debilitar el salario y con ellos los ingresos y la moneda nacional. “La otra capa es el DNU con el cual, desde el gobierno podrían enajenar tierras nacionales y entregarlas a otros países”, al citar varios ejemplos desde China a Estados Unidos.

En agenda

Adelantó su intención de requerir a los diputados misioneros a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia. Sobre el gobernador Hugo Passalacqua sostuvo “hasta ahora se le ha plantado bastante bien a Milei. Pero ahora viene la prueba de fuego y hay que voltear el DNU”. Luego tiene previsto trasladarse a Foz de Iguazú, donde disertará en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos. Se espera que el evento lo cierre del presidente de Brasil, Lula Da Silva y dirigentes de Colombia y Uruguay.