Junior Benítez: le negaron la domiciliaria y llegará detenido al juicio por violencia y amenazas contra su ex y la familia de la joven

domingo 18 de febrero de 2024 | 21:10hs.

El futbolista Junior Benítez, acusado de haber instigado el suicidio a su ex pareja Anabelia Ayala (29) durante la madrugada de Año Nuevo en el partido bonaerense Almirante Brown, recibió en las últimas horas un nuevo revés por parte la Justicia, que rechazó beneficiarlo con el arresto domiciliario en el marco de la causa por violencia y amenazas contra su ex y su familia. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que seguirá bajo arresto hasta el próximo 19 de marzo, fecha en que comenzará el juicio oral en su contra.

Días atrás, la defensora del deportista, María Inés Salomone, interpuso un recurso para que el ex jugador de Boca y Lanús volviera a usar pulsera electrónica, beneficio que perdió el pasado 12 de enero, cuando ordenaron su traslado a una unidad penal ante la sospecha de que violó la restricción de acercamiento, tanto física como virtual, respecto de Ayala.

La medida de quitarle la tobillera fue dispuesta como consecuencia del suicidio de la joven. La familia de la víctima, incluso, acusó a Benítez de haber estado conectado desde una aplicación en el mismo momento en que ella tomaba la decisión de quitarse la vida, por lo que además lo denunció por instigación al suicidio, un delito que suele ser difícil de probar.

Según supo Infobae, la resolución en la que se le niega la prisión domiciliaria a Benítez fue firmada el pasado 16 de febrero por los magistrados Pablo Alberto Little y Alejandro Adrián Rojas, de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora.

Allí, los magistrados declararon “inadmisible” el beneficio del arresto domiciliario y detallaron los motivos. “Benítez solo estaba autorizado a trasladarse por sus propios medios en determinados días y a una hora especificada para participar del Programa Conversatorio sobre Género y Cultura de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Lomas de Zamora, dictado en la sede del Juzgado de Garantías por el Equipo Técnico de Profesionales, a los efectos de realizar un abordaje integral de la personalidad del victimario y sus condiciones particulares”, indicaron.

Y agregaron: “No estamos ante un mero incumplimiento, sino frente a desobediencias reiteradas e injustificadas de los límites territoriales impuestos, que demuestran sin hesitación que el procesado exhibe una clara y evidente peligrosidad procesal, al tiempo de demostrar prístinamente el escaso valor que le atribuye al goce de la medida morigeradora que le fuera concedida”.

Giro en la investigación

En diálogo con Infobae, el abogado de la familia Ayala, Rodrigo Tripolone, se mostró conforme con la revocación del pedido de domiciliaria de Benítez aunque lamentó las novedades de último momento de la causa que investiga la muerte de la víctima y que, a principios de febrero, pasó a la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en Violencia de Género y Familiar, a cargo del doctor Javier Gramajo.

“Tenemos una de cal y otra de arena. Por un lado, la Cámara penal rechazó la morigeración presentada por la defensa de Junior Benítez, disponiendo que siga preso hasta el juicio por amenazas contra su ex y su familia. Por el otro lado, nos notificamos de que la UFI N° 17 rechazó la competencia para investigar la muerte de Anabelia, aduciendo que el Fiscal de la UFI N° 3 de Almirante Brown (NdR.: Juan Manuel Baloira), no argumentó ni agregó pruebas de que la muerte haya sido provocada por un tercero. Así que estaremos trabajando para aportar todo lo necesario para demostrar que Anabelia no podía disponer de su voluntad. Este caso no va a quedar impune. Estamos ante un típico ‘psicópata integrado’”, sostuvo el letrado.

A juicio

Los hechos de violencia que se le imputan a Benítez y lo llevan a juicio son cuatro, ocurridos entre enero de 2021 y mayo del 2023, además de la tenencia de un arma sin la debida documentación legal. De acuerdo a la acusación fiscal, el primero de ellos sucedió el 16 de enero de 2021, en la casa situada en Rodríguez Peña al 600, del partido de Almirante Brown, donde Benítez destruyó los archivos de una notebook de la familia de su expareja.

Al día siguiente, el futbolista irrumpió con un arma de fuego en el mismo domicilio y, en un contexto de violencia de género, amenazó al padre de su pareja para que no interviniera en los problemas que existían entre él y su hija, tras lo cual prendió fuego distintos elementos de Anabelia en la puerta de la casa.

Otro de los hechos que se le imputan ocurrió en 28 de febrero de 2022, cuando, según la fiscalía, el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y su grupo familiar y lo amenazó: “Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás”.

En tanto, el 18 de marzo de 2022, y siempre en el mismo domicilio, Benítez habría desobedecido nuevamente la prohibición de acercamiento a la casa de su pareja, a quien amenazó con un cuchillo para que le abriera la puerta, aunque ante la negativa de la mujer, dañó las cuatro llantas del Peugeot 406 de su padre.

Finalmente, el Ministerio Público acusa a Benítez de haber tenido en su casa del partido de Esteban Echeverría una pistola Bersa calibre 9 milímetros, cuyo permiso de tenencia estaba vencido.

En el marco de todas esas causas, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de Benítez, revocado el pasado 12 de enero pasado por haberlo incumplido para salir a buscar a su expareja días antes de que se suicidara. De acuerdo a la investigación, Benítez habría ido a buscar a Anabelia el 30 de diciembre pasado a la puerta de la casa, donde la dejó el 31, horas antes de su suicidio, ocurrido en la madrugada de Año Nuevo.

Si bien la autopsia al cuerpo de la joven reveló que falleció como consecuencia de una “asfixia por compresión extrínseca de cuello”, compatible con un suicidio, su padre pidió que se investigue a Benítez por haber amenazado a su hija con matar a toda su familia si no consumaba su suicidio.

Además, dijo que Benítez controló, mediante una videollamada en tiempo real, que Anabelia se quitara la vida.