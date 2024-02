Robaron elementos de la Epet Nº 18 de Puerto Esperanza

domingo 18 de febrero de 2024 | 20:02hs.

Días atrás, delincuentes vandalizaron el edificio de la Epet Nº 18 de Puerto Esperanza, provocando un perjuicio estimado en más de 5 millones de pesos. Entre estos, todos los componentes del pilar externo, ingresando al edificio para robar un equipo de aire acondicionado y elementos de las instalaciones eléctricas externas e interna.

“Como comunidad educativa estamos absortos ante este perjuicio difícil de reponer, señaló la rectora del establecimiento profesora Fernanda Lenguaza. Ante esta situación la institución debió contratar un sereno con recursos propios, ahorrados para insumos de mantenimiento en el presente ciclo lectivo.

En este caso particular el edificio inaugurado en el año 2017 (el emplazamiento original fundacional fue el 19 de marzo del año 2008, en instalaciones de la escuela primaria 428); no cuenta con un cerramiento o muro, estando pendiente la falta de entrega de la segunda parte de los talleres, que data desde la inauguración de edificio en el año 2017; agregando Lenguaza, la provincia no libera pagos a la empresa constructora, pese a los reiterados informes y reclamos de nuestra parte.

Este lunes 19 haremos una nueva presentación ante el Consejo General de Educación y el Concejo Deliberante de Puerto Esperanza, esperando una pronta respuesta. Entretanto, debemos agradecer al Distrito local de Emsa y al municipio por el apoyo, gracias a esto ya contamos con mayor visibilidad y resguardo, con la colocación de iluminación Led”.