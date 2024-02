Los dos goles de Ángel Di María para la victoria en tiempo de descuento del Benfica por la Europa League

viernes 16 de febrero de 2024 | 17:58hs.

A los 36 años, Ángel Di María sigue dando pruebas de su vigencia. El delantero campeón del mundo con Argentina en Qatar fue determinante en el triunfo del Benfica por 2 a 1 ante el Toulouse, por el duelo de ida de los 16avos de final de la Europa League. Fideo se hizo cargo de los dos penales con los que contó el equipo luso; el segundo en el minuto 98, y no falló.

El primer remate fue para abrir el marcador. Llegó a los 68 minutos de acción, tras una mano del N° 6 francés, Logan Costa, que fue sancionado por el árbitro Donatas Rumsas a instancias del VAR. Fideo se posicionó a corta distancia del balón, en carrera recta. Dio varios pasos en cámara lenta y remató suave, al medio, para vulnerar la resistencia del arquero Guillaume Restes. Lo festejó como siempre: dibujando el corazón con sus manos, para Jorgelina Cardoso y sus hijas, apenas 24 horas después del Día de los Enamorados.

No obstante, a 15 minutos del final, el defensor Mikkel Desler igualó para el Toulouse y puso al Benfica en una situación incómoda pensando en la revancha del jueves 22 de febrero. En consecuencia, debió resurgir el ex Rosario Central para devolverles la sonrisa a los fanáticos del conjunto local. En el quinto minuto de descuento, Fideo enganchó y remató sin dirección, pero la pelota derivó en su compañero Marcos Leonardo. Christian Mawissa, en el afán de marcarlo, lo pisó. Y el juez no dudó y marcó el punto penal.

Otra vez quedaron frente a frente Di María y Restes. El zurdo mantuvo la concentración para evitar gestos de distracción, repiqueteó y remató cruzado, a la izquierda del arquero, para firmar el 2-1 final en el minuto 98. Abrió sus brazos, le lanzó un puñetazo al cielo, se vio debajo de la montaña de compañeros y, ya liberado, recreó otro corazón. El público coreó su nombre en continuado.

Su gran nivel es una buena noticia para la selección argentina, que lo espera con ansias para la Copa América de Estados Unidos, donde la Albiceleste defenderá la corona que obtuvo en el Maracaná en 2021. Luego de dicho desafío, Fideo anunció que se retirará del combinado nacional, aunque hay alguien que espera revertir dicha decisión: se trata de Javier Mascherano.

Es que el entrenador de Argentina Sub 23 va a invitarlo tanto a él como a Lionel Messi a formar parte del equipo que competirá en los Juegos Olímpicos de París, en busca de otra medalla dorada, algo que ambos ganaron en Beijing 2008. Además, crecen las chances de que el segundo semestre de 2024 lo encuentre otra vez vistiendo la camiseta del Canalla, el club que lo vio nacer.