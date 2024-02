La Bionda cierra sus puertas tras más de diez años de rockearla

viernes 16 de febrero de 2024 | 17:04hs.

La Bionda, histórico reducto de la escena under capitalina, cerrará sus puertas a fines de marzo próximo cuando llegue la hora de entregar las llaves del local ubicado en Mitre casi Corrientes al locador.

“El propietario del local ya nos avisó que no se renovará el contrato, nosotros veníamos renovando cada tres años, pero en el último tiempo comenzó todo esto que se hizo público del vecino que nos denuncia por ruidos molestos y de la Municipalidad que viene casi todos los fines de semana… Así no se puede trabajar, y bueno toda esta situación de las quejas se hizo tan grande que el propietario nos avisó que no nos va a poder renovar”, explicó Roque Mina, fundador del espacio conocido como el templo del rock.

La Bionda comenzó a funcionar en marzo de 2012 y se posicionó como un pulmón para las bandas de rock de la provincia y la región y también por el escenario “Locura Dilelio” pasaron reconocidos músicos nacionales. Además, también dio pistas a artistas de otros géneros, ferias y movidas solidarias.

“Sabemos que ahora estamos en un contexto económico difícil para todos, pero nosotros queríamos seguir acá, atravesamos la pandemia, un montón de cosas, pero siempre apostando a la cultura y a la escena independiente, pero contra esta cuestión de las denuncias y de las reiteradas inspecciones municipales ya no podemos hacer nada”, expuso.

Evidenció incluso que en un momento él y su equipo consideraron que hubo acuerdo entre todas las partes y se sintieron aliviados y proyectando el nuevo año, pero sin embargo el pasado sábado nuevamente recibieron la visita de los municipales.

“Nosotros hablamos con el área de Cultura de la Municipalidad, que quedaron en hablar con las áreas que realizan los controles y con el vecino y se había llegado a un acuerdo, que nos daban un tiempo para reforzar la acústica, íbamos a poner paneles en la medianera, pero el sábado pasado que estábamos con el ciclo de zapadas, sólo había una guitarra amplificada y viene la Municipalidad de nuevo y los agentes me dicen que no le comunicaron nada del acuerdo”.

Mina agradeció el apoyo de la comunidad de músicos y también de las autoridades que lo escucharon, “desde el Ministerio de Cultura también apoyaron a La Bionda y desde Cultura municipal también, pero bueno las quejas continuaron y ahora vamos a tener que cerrar y es una lástima porque es un lugar que ya está posicionado y que tiene mucha historia, pero es muy difícil organizar algo si no nos dejan ni respirar”.

De esta manera, las luces del escenario que sólo se atenúan para generar la atmósfera para recibir a las agrupaciones de las distintas vertientes del rock and roll en pocas semanas más se apagarán de manera definitiva o al menos en su sede original, ya que la idea de Mina, responsable de La Bionda es poder reabrir en otro lugar.

“Ojalá podamos encontrar un lugar acorde y reabrir porque Posadas no tiene muchos espacios para que los músicos puedan presentarse y tocar todos los fines de semana, vamos a ver que pasa, por ahora tenemos ya varios recitales programados y estamos redondeando las últimas fechas”, precisó.

Por La Bionda pasaron los popes del metal misionero y sonaron por ejemplo Barrio Viejo, Cabezones, Dos Minutos, Flema y muchos más.

“La Bionda logró algo que nos emociona y que nos hace ver que pese a todo algo bueno se hizo, y es que tanto las bandas locales como reconocidos músicos de nuestro país nos brindan su apoyo y nos alientan a seguir para adelante, las redes se llenaron de esos mensajes apoyo y la verdad que eso nos hace bien en medio de todo esto”.