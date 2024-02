Puerto Iguazú: para concientizar sobre el cáncer infanto juvenil, descubrieron un lazo dorado en la plaza San Martin

jueves 15 de febrero de 2024 | 21:32hs.

La plaza San Martín de Puerto Iguazú tiene desde hoy un lazo dorado para concientizar sobre el cáncer Infanto Juvenil. El pedestal fue descubierto ayer en un emotivo acto que contó con la presencia de más de 50 personas.

Mediante una ordenanza y a pedido de Paola Lovera, madre de Maxi que batalló con fuerza, pero no logró vencer la batalla, se realizó el pedestal dorado.

Foto: Paola Lovera, mamá de Maxi

Para dar inicio al acto la doctora Raquel Matcoski, concejal de Puerto Iguazú, leyó la ordenanza sancionada y luego fue el turno de Paola Lovera quien agradeció al Concejo deliberante y al Municipio por la concesión del proyecto y remarcó: “No soy una mujer fuerte, pero prometí a mi hijo que no dejaría de hablar de él y de la enfermedad; es necesario concientizar para para las personas tengan empatía”.

Hace 4 años, Paola convoca a una actividad en la Plaza San Martin los 15 de febrero, el año pasado solamente 7 personas la acompañaron, pero este año el apoyo fue mayor. “Yo tengo un grupo compuestos por padres que han pasado por un tratamiento, alguno se recuperaron, otros no. Si bien no somos muchos porque no quiero ser invasiva, los padres que se unen es porque quieren visibilizar el Cancer infanto Juvenil. Incluso nosotros juntamos miles de firmas para enviar a Buenos Aires para exigir la ley, a mí ya no me sirve pero a las otras familias si”

El lazo tiene una placa que dice en Memoria de Maximiliano Itauan Rodriguez y todos los pequeños guerreros, en honor a la valentía y fuerza de todos los pequeños guerreros que lucharon contra el cancer infanto - juvenil.

Este tributo se erige en el día internacional de la lucha contra el cáncer infanto juvenil, recordando a quienes, con coraje y determinación, enfrentaron esta batalla. En Argentina, el 18 de junio de 2022, se sancionó la ley 27.674, conocida como 'ley de oncopediatría", esta ley establece un régimen de protección integral para los niños, niñas y adolescentes con cáncer, marcando un hito crucial en la atención y apoyo a aquellos que enfrentan esta enfermedad.

Luego de descubrir el lazo, se realizo una suelta de globos, fueron 4 uno por cada año que Paola busca concientizar sobre la enfermedad.