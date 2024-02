Despidieron a Beby D' Indio con canto y anécdotas

jueves 15 de febrero de 2024 | 18:38hs.

Entre bocinas y ajetreo vial de un húmedo atardecer, en medio de la avenida Mitre, un nutrido grupo entonaba altivo y con sentida emoción Cuando cantas, yo canto con tu libertad...en la dicha o el llanto yo te amo.

Siempre estás, siempre estás.

La Canción de la Libertad de Nana Mouskori pareció hecha a medida para la despedida de la gran Beby D'Indio.

Identificados con un distintivo de la Agrupación Coral Misiones que la profesora supo dirigir más de 60 años, jóvenes y adultos se reunieron en la plazoleta que lleva el nombre de la referente coral de la provincia. Junto a sus dos hijas, nietos y muchos seres queridos, las cenizas de Beby reposaron en su urna durante el breve acto homenaje para luego ser trasladadas por su familia.

Entre las palabras de sus queridos alumnos, se colaron anécdotas divertidas como el hecho de que la nombraban 'la Sofía Loren misionera', y profundamente emotivas referentes a su don humano.

"Conducía con mano de hierro sin ser autoritaria", reflejó Rubén Darío Galvo, un alumno de muchos años que sumó "la fortaleza que tenía es admirable y hasta anteayer seguía tan activa que nadie pensaba estaba tan enferma".

En la misma línea recordó que el lema de Beby era "la cultura y el arte deben llegar a todos los estamentos sociales".

En esa misión se encuentran ahora sus alumnos que buscan continuar con el coro y perpetuar el importante legado de la mujer que se dedicó toda su vida a la música.

Según explicó Claudio otro de sus seguidores, en las próximas semanas se organizarán para poder sostener la agrupación coral.

"Yo vine en el '94 a Misiones y ella ví que ella era una precursora en muchos aspectos, por ejemplo en su apertura a la comunidad gay", planteó el cantor. "Yo era muy afeminado y sin importar, apenas llegué, ella me puso como solista. 'La cultura y el arte no tienen sexo, no importa tu vida privada', me decía. Pero había mucha discriminación y yo supe que fue muy señalada por eso y a ella no le importó, me sostuvo", relató Claudio.

En coincidencia, más allá de su reconocida trayectoria contó que se preocupaba por todos los aspectos de la vida de sus alumnos. "Ella organizaba canasta familiar para fulano porque no estaba trabajando o para sultano que tenía otro problema y eso solo lo sabemos nosotros. Entonces no sólo es el legado cultural, sino socialmente y en su calidad de persona. Eso me gustaría honrar", remató.

Profundamente agradecida y sintiendo a Beby como 'su mamá del corazón', Patricia Gaona explicó que "mi vocación se la debo a Beby. Con 7 años me dió el empuje de saber que la música es la que se comparte con el otro". 37 años junto a su maestra, "volví hace un año a Misiones y cumplí un sueño, volver al coro. Cuando regresé, mis padres ya no estaban pero estaba Beby, mi mamá del canto", refirió la reconocida cantante.

Con una mezcla de nostalgia y alegría por todo lo brindado el grupo comunicó que el domingo a las 20 habrá una misa en la Catedral de Posadas, con la presentación de canciones especiales en el coro.

En tanto, las hijas de Beby agradecieron a todos y plantearon que su madre se sintió "acompañada, querida y mimada hasta el último día", refugiada en su música y en su coro.

La cultura misionera vuelve a estar de luto pero en el recuerdo de sus bastiones sostiene la esperanza de un futuro prometedor dónde el quehacer artístico renazca con la fuerza del envión de estos maestros.