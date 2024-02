Gestionan la continuidad de las Becas Progresar y los estudiantes deben volver a inscribirse

jueves 15 de febrero de 2024 | 10:44hs.

En medio de anuncios de ajustes y ante una tensa relación entre Nación y las provincias por fondos destinados a Educación que son retenidos por la gestión de Javier Milei, preocupa a la comunidad estudiantil la continuidad de los programas de becas. En ese marco, Emilia Lunge, directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación de Misiones aseguró que hay un gesto inicial de parte de Nación para reabrir la inscripción de las Becas Progresar para el ciclo 2024.

“Estamos en la etapa de actualización de oferta académica de las carreras terciarias y las inscripciones siempre se abren en marzo recién. Todavía no nos mandaron el nuevo calendario, pero entiendo que al estar por ley va a abrir de nuevo la convocatoria porque ya nos pidieron la actualización de oferta académica”, sostuvo en diálogo con El Territorio. “Nación nos solicita la actualización de oferta académica, para que cuando esté la plataforma activa para que el alumno pueda inscribirse, si hay alguna carrera nueva, ya aparezca la carrera de esas instituciones, para que los estudiantes no tengan problemas; y se quieran inscribir y no encuentren su carrera o su institución, por ejemplo”, acotó.

Señaló que si bien todavía no hay fecha confirmada de inscripción, el trámite de inscripción es clave. “Como todos los años, todos los estudiantes tienen que volver a inscribirse”, recordó. El año pasado en Misiones hubo 65.152 becarios del Progresar. El monto percibido por mes era en promedio de 20 mil pesos.

El programa cuenta con tres líneas de asistencia: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo. En todos los casos, (a excepción de los estudiantes del nivel superior) el monto de las becas que reciben los estudiantes mes a mes equivale al 80% de la misma, el 20% restante se entrega al presentar un certificado de regularidad durante el año.