River no fue efectivo y terminó en cero ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga

jueves 15 de febrero de 2024 | 0:10hs.

atlético Tucumán y River regalaron este miércoles un vibrante empate en el estadio José Fierro, al cual el frío dato del 0-0 no le hace justicia. Por la quinta fecha de la zona A de la Copa de la Liga, el Millonario llegaba como favorito tras su impecable andar de cuatro victorias en fila ante un Decano que, increíblemente por las pinceladas que mostró esta noche, sigue sin ganar. .

El primer tiempo tuvo de todo menos goles. Porque arrancó mucho más entonado el conjunto de Sergio Gómez, que fabricó las llegadas de mayor peligro, y después una gran oportunidad de torcer el pleito para los de Martín Demichelis derivó en un escándalo impensado. La cara del peligro local fue de Matías Orihuela, quien no alcanzó a desviar en su primera chance clara y en la segunda partió en offside, pero reventaba el travesaño. Por eso sorprendió que en su primera oportunidad el Millonario golpeara a fondo, para abrir su propia caja de Pandora en el seno de su plantel.

Néstor Breitenbruch adelantó la pelota en un rechazo en el área y al ir por ella le cometió un claro penal a Nacho Fernández, aunque hubo protestas y confirmación del VAR por un leve pero ampuloso agarrón previo de Facundo Colidio. En paralelo a las discusiones locales con Nazareno Arasa, Miguel Borja pretendió ser el ejecutante, pero Esequiel Barco no lo dejó. Primer remate: tapó muy bien José Devecchi arrojándose a su derecha para el desahogo tucumano, pero el VAR determinó que hubo invasión y debía repetirse la acción.

Ante el yerro, Demichelis ordenó que fuera Borja quien pateara el segundo disparo, pero Barco se adueñó del balón y, a los 27, lo lanzó a las nubes. Momento muy caliente para River, que después siguió sufriendo con Marcelo Estigarribia errando ante Franco Armani y el arquero tapándoselo a Joaquín Pereyra. Recién más cerca del descanso lo tuvo Borja, pero le erró al arco por poco. Tras el pitazo que inició el descanso, todos fueron a consolar a Barco, hasta el colombiano, dejando atrás cualquier rencor. Igual, el que tomó nota del desaire fue Demichelis, quien decidió que el desobediente no volviera en el complemento y fuera reemplazado por la ascendente joya Franco Mastantuono.

En efecto, el mejor del segundo período fue el equipo de Núñez, que otra vez mostró serios problemas de definición. La otra promesa millonaria, Agustín Ruberto, tuvo que entrar de apuro por la lesión de Miguel Borja en el aductor que preocupa a River ya con el Superclásico asomando en el horizonte, pero en el campo de juego las cosas marchaban a pedir de una visita que parecía tener el gol al caer.

Mastantuono lo tuvo ante Devecchi pero lo frustró el guardameta, y en la siguiente Joaquín Pereyra pateó al poste cara a cara con Armani. Mastantuono respondió con otro disparo al horizontal, Devecchi volvió a tapar ante Ruberto y Enzo Díaz falló por poco en la última. No hubo finalmente eficacia para el Millonario que, en una velada con varios contratiempos, al menos pudo rescatar un punto que le asegura la cima aunque puedan alcanzarlo.

El enojo de Martín Demichelis con Barco

Cuando aún no había tenido situaciones en ataque y su rival asediaba, los de Núñez se vieron beneficiados con un penal sancionado por el árbitro Nazareno Arasa luego de una falta que recibió Nacho Fernández dentro del área.

En una primera instancia, Miguel Borja y Esequiel Barco protagonizaron una discusión por quien iba a ejecutarlo. El colombiano quería estirar su ventaja como goleador en la Copa de la Liga Profesional –en la que lleva convertidos seis goles ante los cinco que suma Mauricio Martínez en Racing-.



El ex Independiente no hizo caso y no cedió la pelota. Hasta ese momento, el entrenador Martín Demichelis no había intercedido. La polémica se incrementó cuando Barco erró el penal, luego de una mala ejecución que el arquero José Devecchi pudo detener con sus pies.

Tras el penal errado, Arasa recibió un llamado de Fernando Rapallini desde el VAR. Los jugadores del Decano habían invadido el área antes del remate y la ejecución debió repetirse. En ese momento, Borja le volvió a pedir la pelota al mediocampista y el entrenador hizo lo mismo.

Demichelis le gritó a su jugador en reiteradas ocasiones que le ceda el balón al colombiano. Barco hizo oídos sordos, volvió a patear y lo elevó por arriba del travesaño. Desde ese momento, el DT no dio más indicaciones y se mostró visiblemente ofuscado con lo que acababa de ocurrir en el campo de juego.

Incluso, Demichelis amenazó con sustituirlo cuando envió a calentar a Franco Mastantuono –un sustituto natural de Barco-, aunque finalmente no tomó una decisión drástica y esperó a hablar con el jugador en el entretiempo.

Mientras los futbolistas del Millonario se marchaban al vestuario, el propio Miguel Borja y muchos otros compañeros se acercaron a consolar a Esequiel Barco, quien se mostró visiblemente conmovido siendo uno de los últimos en retirarse del campo de juego. El entrenador, en contraparte, fue el primero en ingresar tras el pitazo del árbitro.

Esequiel Barco salió reemplazado

El cambio finalmente se produjo en el entretiempo. Mastantuono reemplazó a Barco, quien fue reprimido por hacer caso omiso a las órdenes del entrenador. El habilidoso mediocampista no tuvo un buen inicio en la Copa de la Liga Profesional, donde los goles le fueron esquivos, algo que no era habitual en el último torneo.

Desesperado por romper su sequía, Esequiel intentó convertir el penal en dos ocasiones, pero la presión pudo más. De esa forma, el Millonario desperdició una oportunidad única para abrir el marcador mientras su rival estaba más cerca de convertir el primer gol.

A pesar de la reprimenda, Barco salió junto a sus compañeros en el complemento y se sentó en el banco de suplentes sin ningún tipo de muecas. A la espera de una revancha, en tan solo dos jornadas River disputará el superclásico del fútbol argentino contra Boca, donde podrá reivindicarse si continúa en el equipo titular.