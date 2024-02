Viralizan un video de Nicki Nicole de la mano con su manager y los fans de Peso Pluma estallaron de furia

jueves 15 de febrero de 2024 | 5:00hs.

La relación de Nicki Nicole y Peso Pluma llegó inmediatamente a su fin después de que hayan trascendido imágenes del mexicano en Las Vegas con otra mujer. A partir del escándalo, en las redes sociales se escandalizaron y, si bien la rosarina recibió cientos de mensajes de apoyo, los fanáticos del cantante se plantaron viralizando un polémico video para defenderlo. Mientras que en Argentina la gran mayoría condenó la infidelidad del artista, en México buscan exponer a Nicki Nicole y señalarla como la culpable. Es por eso que se difundieron las imágenes en las que se la ve con su mánager aparentemente agarrados de las manos.

Según sostuvieron los fanáticos, cuando notó que había cámaras presentes, la rosarina rápidamente lo soltó para disimular el momento. “Están haciendo ver a Peso como el malo en una historia mal contada, yo creo que él la descubrió”, opinó un usuario, explicando el motivo por el cual Peso Pluma se dejó ver con Sahar Sonia, la mujer señalada como la tercera en discordia.

Sin embargo, los seguidores de Nicki Nicole no tardaron en salir al cruce y defender a la cantante de las acusaciones. “No le está agarrando la mano, es la manija de su valija”, aseguraron, mostrando la foto del momento previo a alejarse de su mánager. “Soltó la manija para saludar a su gente”, sostuvieron otros.

Nicki Nicole rompió el silencio tras la infidelidad de Peso Pluma: “El respeto es parte necesaria del amor”

Nicki Nicole rompió el silencio tras la infidelidad de Peso Pluma y compartió un contundente descargo a través de sus redes sociales. Luego de que se viralizaran las imágenes del mexicano con otra mujer, la cantante argentina decidió publicar un mensaje en donde se mostró muy angustiada por toda la situación.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, dice el posteo que publicó en sus historias de Instagram y en Twitter.

Además, Nicki contó que descubrió el engaño gracias a las redes sociales: “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”. Por último, les agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo y cariño que recibió en las últimas horas. “Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió.