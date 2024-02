Médico sudafricano se especializa en medicina plástica en Posadas

miércoles 14 de febrero de 2024 | 21:55hs.

El médico cirujano Tertius Potgieter se especializa en el Hospital Escuela Ramón Madariaga para profundizar sus conocimientos sobre medicina plástica. El profesional proviene de Sudáfrica y forma parte de un programa de residencias rotantes extranjeras que el Madariaga puso en funcionamiento. Próximamente tienen previsto incorporar residentes de Túnez, Brasil, Uruguay y Turquía.

Sobre su experiencia, el profesional detalló haber elegido el Hospital Escuela porque forma parte de la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos. “Es una gran sociedad internacional y una de las sedes es este hospital. Y la razón es que con el liderazgo de Gustavo Abrile -jefe del servicio- la formación es excepcional. Como un becario del extranjero, es genial venir aquí para aprender las técnicas, la cirugía y ver los excelentes resultados que logran”, explicó el cirujano.

La historia en primera persona

Asimismo, Potgieter detalló su experiencia entre ambos continentes y la determinación de elegir el Madariaga para su formación especializada en cirugía plástica. “Este hospital es sinceramente excelente. Creo que la infraestructura como los sistemas que están en su lugar es definitivamente mejor que lo que estoy acostumbrado y el servicio que se presta a los pacientes es mejor. En casa, tenemos una gran carga de pacientes y nos cuesta mucho ofrecer un servicio similar al que ofrece este hospital, el tiempo que los pacientes esperan, la cantidad de pacientes que se ven, y la calidad del servicio que reciben en lo quirúrgico, en los controles y en el seguimiento”.

A su vez, resaltó que el Madariaga lo sorprendió e impresionó gratamente junto al gran equipo que tiene el servicio. “Hay un buen número de personas, cirujanos plásticos y unos diez residentes y trabajan muy bien como una unidad. Se ayudan mutuamente y trabajan muy duro”.

En esta línea, el médico extranjero destacó el liderazgo que tiene el sistema hospitalario en general y cómo lo aprendido será llevado para transmitirlo en Sudáfrica. “Creo que el liderazgo está en la parte superior. Todo el personal en la parte superior proporciona una buena orientación y enseñanza; además están disponibles para ayudar a los residentes cuando lo necesitan. Es un equipo impresionante y me han acogido muy bien. A veces es difícil, sobre todo con el español y el inglés, pero han sido muy complacientes”

En tanto, afirmó que su tiempo como residente en Misiones está siendo fantástico y está teniendo una gran experiencia para aprender sobre cirugía y sus técnicas. Según indicó los sudamericanos son mundialmente famosos por la calidad de la cirugía plástica y enfatizó que la experiencia laboral es muy importante en el camino de formación.

“Espero poder llevarlo a Sudáfrica y transmitirlo a los chicos de allí y quizás -algún día- ofrecer la misma oportunidad a alguien de Sudamérica para que vaya a aprender cómo hacemos las cosas”.

Sobre ello, Potgieter dijo que decidieron ofrecer en Sudáfrica un servicio gratuito. Lo llaman gratuito pero en realidad no lo es. Los pacientes siguen pagando por muchos de los servicios y en particular cuando se trata de cirugía plástica, porque la consideran un procedimiento estético.

“Así que tenemos una capacidad muy limitada que podemos hacer en el sector estatal o provincial. Aquí, los pacientes reciben lo que llamaríamos un servicio privado a domicilio. Los implantes los paga el hospital, tanto los de reconstrucción como los cosméticos y eso es increíble; allá nuestros pacientes, tanto si se tratase de reconstrucción como de cosméticos la salud pública no paga. Si no pueden pagarlo, no se operan”, especificó.

Sobre las residencias médicas

Las residencias del equipo de salud constituyen un sistema de capacitación en servicio de postgrado a tiempo completo, con actividad programada y supervisada, con el objetivo de formar para el ámbito intra y extra hospitalario un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad.

El residente decide qué especialidad va a realizar, renuncia por ello al ejercicio de la medicina general y se compromete con la especialidad elegida desarrollando el aprendizaje de conocimientos, destrezas y valores propios de la especialidad en la institución que considere más adecuada para su desarrollo profesional.

Dentro del Hospital Escuela, el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Madariaga ya posee un cronograma de incorporación de residentes de Túnez, Brasil, Uruguay y Turquía cada tres meses. La experiencia de Potgieter será visibilizada y aplicada en otro continente y será parte de un programa de residencias que el nosocomio misionero apuesta para la capacitación a extranjeros.