Varios barrios de Iguazú estuvieron sin agua durante todo el fin de semana largo

miércoles 14 de febrero de 2024 | 18:53hs.

Nuevamente las falencias del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) salieron a la luz, las zonas altas como barrio Belén, barrio Villa Alta, Santa Rosa, Comandante Andresito, zona Industrial y un sector de Villa Nueva no recibieron agua durante todo el fin de semana en Puerto Iguazú.

Asimismo, los vecinos, debido a las altas temperaturas, solicitaron asistencia con el camión cisterna, pero no obtuvieron respuestas favorables. Desde Imas a través del teléfono institucional indicaron que el servicio se normalizaría hoy.

Las zonas altas que durante varios meses recibieron respuesta y solución en lo que respecta a la provisión de agua potable, no obstante, desde el inicio de las altas temperaturas en el mes de enero los problemas volvieron a surgir y desde Imas no brindan solución a los usuarios. “Yo tengo las boletas al día, me enviaron un link para que solicite agua, que me iban a mandar el camión, todos los días rellene ese formulario y jamás vino el camión, llegamos a estar 10 días sin agua” explicaron los vecinos.

Ante la seguidilla de reclamos desde Imas indicaron “tuvimos varios imprevistos durante el fin de semana, tales como interrupción de suministro eléctrico en diferentes ocasiones, fuertes tormentas (donde se sacan de servicio los equipos a modo preventivo) y además, algunos problemas técnicos en los sistemas de captación de agua cruda”

Tambien explicaron que “la cuadrilla de mantenimiento estuvo trabajando durante todo el fin de semana, incluyendo el feriado. Estos inconvenientes atrasan todo el proceso, lo cual ocasiona la faltante de agua. Ya se encuentra todo normalizado y trabajando en buenas condiciones. Se tendría que empezar a regularizar el servicio en el transcurso del día”

Cabe destacar que desde este miércoles vuelve a ocupar el cargo de jefe de Imas Iguazú el ingeniero Marcelo Cardozo, quien estuvo al frente de la institución varios años sin lograr mejorar el servicio y fue removido del cargo debido a las constantes quejas por la falta constante del suministro de agua potable en la ciudad.